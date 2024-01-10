名家論壇》泰華眼裡的泰國／皮塔與前進黨，決定泰國的政治走向

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為泰黨已執政數個月，進入2024年，讓我們來看看在這一年裡，應該關注泰國政治的重要事項。
最近即將發生的事，會是1月24日的判決結果，這次判決將決定皮塔是否會被剝奪國會議員的資格，主要是因為皮塔擁有媒體股份涉及違反泰國的選罷法。泰國的立法資格明文規定國會議員不得擁有任何媒體的股份，以防止政客利用媒體影響政治局勢，並謀取個人利益。皮塔並非實際擁有這些股份，只是法庭交予他處理這些股份的權利，所謂的媒體公司實際上已經停業17年，確切來說，早已不再是一家媒體公司，僅剩下一些債務需要處理。
原則上來說，這不應成為一個問題，但在泰國，任何事情都有可能發生，就如同前進黨的創始人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit），他在選前出售手上持有媒體的股份，結果同樣因此被起訴，最終被剝奪國會議員的資格，皮塔是否將走向「前輩」塔納通的類似命運，被認為是泰國是否會掀起大規模抗爭的重要轉折。
另一個重大事件則是1月31日的判決結果，關乎前進黨是否會被解散。前進黨在大選時的政見之一，就是修改112條冒犯君主罪（lèse-majesté），希望能夠降低刑罰，防止任何人濫用該法條來打擊異議份子。儘管這項投訴最終可能僅導致前進黨無法再以該方式進行拉票，未必會走到解散黨派的地步，但可以確定的是，一定會有人利用這個判決結果，試圖達成解散前進黨的目標。
2019年的選舉，其中有一個嶄露頭角的新政黨叫做「未來前進黨」，他們代表了具有改革使命感的政治立場。在2019年大選前，由於他們是一個甫成立的新政黨，很少有人關注，誰也沒有曾想到他們會成為年輕人和新力量的代表，最終贏得第三名。當時擁有國家權力的保守派，曾試圖藉各種手段解散掉未來前進黨，也確實做到了。2020年2月21日未來前進黨因違反政治獻金相關法律，遭泰國憲法法院裁定解散。
當時保守派使用用的手段令很多選民難以接受，因此在2023年的選舉中，未來前進黨捲土重來，以前進黨之姿再出發，並且成功奪得第一名。從2019年的50席國會議員（當時實際當選了80人，但後來被處理掉剩下50多人），到了2023年增加3倍，達到了152席。簡言之，遭到解散反而讓這個政黨變得更加強大，因此大家都很關注是否會再次發生類似的情況，也有可能不會再出現相同的問題。
如果皮塔真的被剝奪擔任國會議員的資格，人民的反應會是什麼？如果前進黨再次被解散，人民的反應又會是怎樣？這次情況不同之處在於，前進黨在選舉中獲得了第一名，而皮塔本應是現任總理，在一定程度上擁有人民的支持，保守派的任何舉動，都有可能引發更強烈的抗議和不滿情緒。
在執政的幾個月裡，必須承認為泰展現了專業的一面，成功推動一系列令人印象深刻的政策。也可以說，相對於之前軍政府經營不善，即使只是稍微有所表現，也會被視為是一種進步。
2023年底各大民調顯示，泰國人最渴望的總理仍是被停權的皮塔，即使是在泰國政治極具影響力的塔克辛女兒，也不敵皮塔和前進黨的魅力。
在泰國的政治歷史上從未發生過這種奇妙的事情，更何況是發生在泰國史上最重要的為泰黨。回顧21世紀以來的泰國政治，以塔克辛為首的為泰黨及其前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai），長期以來在泰國政壇獨佔鰲頭，主因在於塔克辛任內推動多項成功政策，扭轉泰國底層民眾的生活，像是30元健保、一鄉一品，以及興建素萬那普國際機場，都讓泰國人物印象深刻，也讓為泰黨的支持度始終居高不下。
我還記得小時候看到塔克辛的政策看板上寫著「四年修復、四年建設」，那時大家對他的政黨充滿信心，因為只要是塔克辛提出的政策，似乎都能實現。這次的選舉也是如此，然而因為為泰黨與軍政府聯手，讓人們開始對為泰黨產生了不信任感。這也是為什麼為泰黨在選舉中輸給前進黨的重要原因。
關於另一件將對為泰黨產生重大影響的事情是「塔克辛回國的時間點」。根據憲法規定，「如果你是泰國人，你就有權在泰國生活」，因此，大家對於塔克辛回國並不反感，尤其在了解背景後，他的回歸應該是受到歡迎的。然而，重要的是他為何選擇在為泰黨投票選總理的當天回國？這個時間點是否事先協商好？同時，為泰黨一直聲稱不會與軍政府合作，這又如何解釋？
塔克辛回國後發生了什麼事情，泰國人有什麼感覺，實際上可以透過泰國人的反應中的一句話去判斷，那就是「早就猜得到了」。這句話的意思是，許多人事先就已經預測到了這個結果，包括他回來的方式、是否會與軍政府合作等等。然而，讓泰國人難以接受的一點是，儘管塔克辛被判刑，但他回到泰國後一直沒有入獄。有人認為這是他的一種條件，他甚至連坐牢一天都不願意，因此回到泰國後宣稱生病，必須住院。根據法律，生病的囚犯必須在醫院住院的時間限制是120天，然而現在已經超過了這個期限，但仍未明確宣布他是回到監獄、繼續住院，還是直接回家。這一點讓包括他的支持者在內的泰國人感到這樣的行為並不正當，甚至有人認為「沒有人懷疑塔克辛是否真的生病」。
塔克辛的回歸對泰國整體政治氣氛的影響確實存在，但由於時間推移，他的影響力已經過去了高峰。以前與他有關的人的影響力也逐漸消失，因此他對泰國政治未來的影響已經不如以前那麼顯著。
最後值得關注的另一件事是有關塔克辛的妹妹盈拉的情況。最近，有一些關於她罪行的指控被判定無罪，儘管之前的兩個不同法庭曾經裁定她有罪。這是否預示著不僅僅是塔克辛要回國，而他也可能計畫帶著妹妹一同回國？盈拉究竟將以何種方式回國？是否也會聲稱生病，或者採用其他方法？無論是哪種方式，如果盈拉最終回國，這將對為泰黨產生深遠的影響。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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