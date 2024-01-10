特企／台灣中油與EVOASIS攜手　加油站將成為電動車綠洲

台灣中油油銷部副執行長張慧蘋表示，「EVOASIS代表充電站的綠洲，我覺得這個名字真是取到心坎裡！建立良好的充電網絡，提供消費者優良的充電環境是台灣中油與EVOASIS的共同目標」，中油是台灣最大的能源供應商，擁有全台灣最多的加油站，同時EVOASIS也是全台目前最多據點的充電站，擁有充電規劃、設備建置與軟體開發等「一條龍」式的充電服務，台灣中油與EVOASIS合作，積極投入綠能發展，將加油站轉型為多元能源補給站，滿足不同類型的車主需求，同時將持續配合政府淨零路徑，結合「優油、減碳、潔能」三大策略全面布局，達成2050淨零排放之願景。
EVOASIS充電服務董事長陶百群指出，「身為電動車車主，我深刻理解用戶的充電需求。對車主來說，過去在油箱快見底的時候，看到中油的火炬標誌就代表得救了！今天這個火炬乘載更重大的意義，那就是加油站也能為電動車充電了！就像EVOASIS期許自己是電動車主的綠洲，遍佈全台灣，讓車主沒有里程焦慮」。台灣中油與EVOASIS的合作，將讓電動車車主在全台灣享受到無縫的充電服務。
「EVOASIS將助力台灣中油達成中央與電動車主的期望，提供覆蓋生活全場景的充電服務！」副董事長鄭旭捷信心滿滿的說，EVOASIS是台灣最大的電動車充電服務商，擁有全台灣最多的DC快速充電站，其中SUPER OASIS超級綠洲旗艦站配置360kw充電樁，讓車主們10分鐘內補滿250公里以上的行駛里程，並一次可滿足8部以上的電動車同時充電，快速飽電即出發；一般都會型超充站，位於人口密集區及交通要道，配置60/120/180KW充電樁，據點多、快速充，為趕節奏的城市人群提供服務；目的地型充電有7-11KW規格，適用於飯店、賣場、停車場等，讓電動車主無論是旅行、逛街、宅家都放心充。
EVOASIS支援全系車款(包含特斯拉)充電並提供多種付款方式，讓全台灣的電動車車主都能享受便捷、智慧、安全的充電服務。展望2024，EVOASIS預告全台DC快充突破300樁，AC慢充達800樁，綜合型環島充電網絡將有1,400個以上充電車位，接下來，台灣中油與EVOASIS將繼續攜手打造多元能源補給據點，此外，EVOASIS將在今年第二季完成七大國道休息站充電站建置，屆時國道將有50個以上的360KW超充車位，讓電車車主無論是通勤或出遠門都能安心充電。
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