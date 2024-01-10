張韶涵曾遭母控棄養、捲款上億！談出道20年演藝生涯「永不言棄」
張韶涵先前被爆出因為錢與媽媽鬧翻，還遭父母控訴棄養、捲款上億等，重創當時的形象，之後她把事業重心移往大陸，近來她邁入出道20年，感性在臉書分享出道以來的心情，提到：「這一路，無論如何我一直都很堅定、不回頭的往前走，就像你們最初認識我的那樣『永不言棄』。」
記者吳雨婕／綜合報導
張韶涵在臉書發文表示，「2004年的1月6日，我發行了我人生中第一張音樂專輯，也是作為歌手身分第一次跟大家正式見面！真的很感慨，轉眼間，已是歌手張韶涵的第20年。」接著透露出道20年的演藝路，一直都很堅定、不回頭的往前走，「就像你們最初認識我的那樣『永不言棄』！」
張韶涵不忘感謝粉絲一直以來的支持，「你們也一直像光一樣美妙，照亮著一起前行的路，不離不棄，伴我同行。每當燈光亮起，我都會用最暖的笑容和最真誠的聲音站在你們面前，只要你們可以被感染到，對一切依然充滿希望與熱愛，那就是我最大的滿足。」最後則是提到：「作為歌手張韶涵的20年，謝謝我們彼此陪伴、見證成長的每一天。2024年的第一場『寓言』，開始即圓滿。」
事實上，張韶涵曾上節目談到與家人之間的紛爭，坦言「還是恨」，也說起當年都把賺的錢匯到媽媽戶頭，可是等到她心臟出狀況時，媽媽卻以沒錢為理由，不願意付醫療費，張韶涵出國養病回台，還發現媽媽不僅搬走了，還帶走所有積蓄，讓她非常受打擊。
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