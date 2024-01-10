超高齡社會來臨！跨部會4年砸95億、提升高齡科技產值至3千億

我是廣告 請繼續往下閱讀
國科會科技辦公室副執行秘書林明仁表示，該計畫將以國科會科技辦為主責辦公室，負責跨部會整合，預計在2024年至2027年間投入95億元經費，盼帶動高齡經濟產值於明年突破3000億元。預期效益包括供需對接，滿足高齡者需求，帶動高齡經濟；科技導入降低照顧者負擔，提升照護效能；數位場域促進高齡者學習，增加社會參與；數據串接優化高齡者生活，擴展服務網絡。
行政院政務委員林萬億提到，2026年台灣65歲以上人口將達21%，邁入超高齡社會，2036年約達28%，進入極高齡社會，因此2021年就修正「高齡社會白皮書」，如今再推動高齡科技計畫。
林萬億強調，銀髮商機不只長照，實際使用長照資源的長者比率僅13.3%，其餘86.7%高齡者仍要使用科技產品，但數位部數據卻指出，65歲以上長者科技使用比率達52%，與全民達90%以上，有很大的落差，因此，縮減數位落差將是新計畫關鍵。
行政院政務委員、國科會主委吳政忠表示，本次推動的「高齡科技產業行動計畫」強調科技結合人文社會關懷，同時兼顧中高齡者需求及產業發展；計畫主軸包括提升高齡者對科技的適應能力、縮短數位落差，同時應對少子化導致人口紅利下降，利用科技減輕照顧者、醫療人員負擔，且要涵蓋原民部落等地區，建造優質生活環境，實現「長者在地幸福老化」及「加速高齡科技產業成長」的願景目標。