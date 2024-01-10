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超高齡社會來臨！跨部會4年砸95億、提升高齡科技產值至3千億

▲國科會今（10）日舉辦「高齡科技產業行動計畫」啟動記者會，宣布8大部會4年投入95億元，盼提升高齡科技產值。（圖／國科會提供）
▲國科會今（10）日舉辦「高齡科技產業行動計畫」啟動記者會，宣布8大部會4年投入95億元，盼提升高齡科技產值。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣將於2026進入超高齡社會，屆時台灣65歲以上人口將突破2成，行政院8大部會攜手，今（10）啟動「高齡科技產業行動計畫」，預計在4年內投入95億元經費，以科技縮短長者數位落差、開創健康樂活銀髮世代，並提升國內高齡科技產值至3000億元。

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國科會今天舉辦「高齡科技產業行動計畫」啟動記者會指出，在面對高齡化社會加劇的情況下，去年3月舉辦「高齡科技產業SRB會議」，邀請產政學研醫等領域專家深度討論超高齡社會帶來的衝擊與因應策略，為「高齡科技產業行動計畫」的規劃奠定基礎。此次透過經濟部、衛福部、數位部、教育部、內政部、文化部以及原民會等8大部會攜手合作推動的「高齡科技產業行動計畫」，將以科技為基石，共同解決高齡議題，為台灣創造更具競爭力的科技發展環境。

國科會科技辦公室副執行秘書林明仁表示，該計畫將以國科會科技辦為主責辦公室，負責跨部會整合，預計在2024年至2027年間投入95億元經費，盼帶動高齡經濟產值於明年突破3000億元。預期效益包括供需對接，滿足高齡者需求，帶動高齡經濟；科技導入降低照顧者負擔，提升照護效能；數位場域促進高齡者學習，增加社會參與；數據串接優化高齡者生活，擴展服務網絡。

行政院政務委員林萬億提到，2026年台灣65歲以上人口將達21%，邁入超高齡社會，2036年約達28%，進入極高齡社會，因此2021年就修正「高齡社會白皮書」，如今再推動高齡科技計畫。

林萬億強調，銀髮商機不只長照，實際使用長照資源的長者比率僅13.3%，其餘86.7%高齡者仍要使用科技產品，但數位部數據卻指出，65歲以上長者科技使用比率達52%，與全民達90%以上，有很大的落差，因此，縮減數位落差將是新計畫關鍵。

行政院政務委員、國科會主委吳政忠表示，本次推動的「高齡科技產業行動計畫」強調科技結合人文社會關懷，同時兼顧中高齡者需求及產業發展；計畫主軸包括提升高齡者對科技的適應能力、縮短數位落差，同時應對少子化導致人口紅利下降，利用科技減輕照顧者、醫療人員負擔，且要涵蓋原民部落等地區，建造優質生活環境，實現「長者在地幸福老化」及「加速高齡科技產業成長」的願景目標。

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