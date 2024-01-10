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16分鐘偵訊影像消失　王郁文爆：檢稱上面指示一定要起訴高虹安

▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）
▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安被控浮報助理酬金及加班費案，台北地院今（10）日傳喚前公關主任、綽號「公衛文」的王郁文出庭。王郁文激動表示，上回高虹安開庭時提到有16分鐘偵訊影像消失，那段過程正是承辦檢察官盧慧珊脫口說出「對，上面指示一定要起訴高虹安」等語，她反問大家，如果我認罪了，是不是就代表我根本不相信台灣司法？

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下午開庭時，王郁文告訴法官，去年4月12日中午，檢察官偵訊她時，並未爭執她是真助理以及她有加班的事實，但就不斷鬼打牆3至4個小時，雙方在爭執時，檢察官突丟一句不然不要錄影了，之後就告訴她「起訴書已經寫好了，其他3名助理都認罪，就剩妳了，妳認罪，我們可以幫妳爭取緩刑。」

▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）
▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）
王說，她半無奈半賭氣回稱「你們（北檢）都已經決定要起訴了，那這是上面的意思嗎？」檢察官理直氣壯說「對，上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴你們這些助理」，王女激動表示「這句話我一輩子不會忘記」並質疑似乎她提出什麼證據，有沒有加班都不重要。

當天陪同偵訊的律師葉志飛以及王郁文告訴法官，檢察官說「那我們不要錄影了好不好」，他們並沒有同意停止錄影，事後，在第一次開庭時想聲請勘驗偵訊影像，結果拿到的是被切成2段的檔案，第一段停留在中午12時39分，第二段開頭是12時55分，中間16分鐘就是檢察官說出「對，上面指示要起訴高虹安，一定要起訴我們這些助理的這16分鐘。」

王郁文說，當時檢察官回覆稱「消失了，她中斷錄音錄影」；王女辯護律師葉志飛主張，偵訊中中斷錄音錄影，違反正當法律程序及客觀性義務。

王郁文強調，既然檢察官敢說，那就要敢面對，檢察官可以不承認，但這16分鐘消失是事實，她相信檢察官真的沒錄影，衷心希望影片不是事後被剪掉。

王郁文辯護律師團主張，聲請勘驗同案被告、前行政主任黃惠玟的偵訊影音。不過，公訴檢察官主張，沒有勘驗必要，且所謂的「上面指示」是很嚴重的指控，該案是由盧慧珊跟她的直屬主任起訴，雙方會討論案情，辯方以空泛、沒有根據、捕風捉影的陰謀論，刻意在公開場合指責檢察官，檢方深感遺憾。庭訊約末1個多小時結束，法官定3月6日再開庭。

▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）
▲綽號公衛文、水母的王郁文因立委助理費案前往法院開庭（圖／記者陳明中攝，2024.01.10）
王郁文於庭後受訪時表示，因檢察官明確表示「妳現在認罪，我可以給妳緩刑，就不用被關，不認的話，貪汙治罪條例是7年起跳，妳考慮一下。」王郁文反問大家，如果今天認罪，獲得緩刑，是不是就代表她已經覺得「好啊！反正台灣司法就是這樣了，你如果已經決定了，那我是不是就拼個安全牌，也跟大家一樣認罪緩刑就沒事了？」

王郁文說，她當下真的在家裡掙扎一個禮拜，不斷思考「台灣是一個法治國家嗎？台灣的法律有公平正義嗎？」她呼籲大家思考，如果這些事情發生在你們身上，你們會怎麼面對、怎麼選擇？

▲ 新竹市長高虹安（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲ 新竹市長高虹安（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

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