台塑四寶獲利腰斬！年賺逾439億、年減51% 僅台化與台塑化正成長
全球景氣不佳、石化業需求低迷，再加上中國大陸復甦不如預期，讓台塑四寶（台塑、台化、南亞與台塑化）獲利不如過去。台塑四寶2023年財報出爐，僅台化與台塑化呈現正成長，全年淨利分別成長15%與51.7%，但台塑與南亞全年淨利則年減約8成，合計台塑四寶2023年共賺進439.47億元，相較2022年901.28億元衰退51.24%。
記者許家禎／台北報導
台塑2023年全年營收達1991億元，年減20.9%。合併稅後淨利為73億元，年減79.7%，全年每股稅後盈餘為1.15元，較2022年的5.68元衰退。展望2024年第1季，適逢農曆春節假期，出貨天數減少，但歐美通膨持續降溫，民眾消費信心提高，且通路商庫存已降低，加上預期農曆春節後步入季節性需求旺季，市場買氣增溫。此外，公司歲修廠數比去年第4季減少，開工率提高，且寧波丙烷脫氫(PDH)廠年產60萬噸丙烯已完工試車，可望挹注營運成長動能，因此認為第1季營業額與去年第4季相當。
南亞2023年全年營收達2595億元，年減26.9%。合併稅後淨利為63億元，年減8成，全年每股稅後盈餘為0.8元，低於上一年度的4.05元。展望2024年第1季，農曆春節長假及工作天數減少，營收將受到影響，預期第1季營收較去年第4季略減。
台化2023年全年營收達3326億元，年減12.4%。合併稅後淨利為84億元，年增15.3%，全年每股稅後盈餘為1.45元，優於2022年的1.26元。台塑石化2023年全年營收達7125億元，年減16%。合併稅後淨利218億元，年增51.6%，全年每股稅後盈餘2.3元，優於2022年的1.51元。
另外，台塑集團今日也拍板年終獎金，依照台塑集團年終公式，四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發年獎4.5個月本薪為基準，每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。台塑四寶2023年平均每股稅前淨利為1.55元，因此核發年終獎金3個月本薪。而3個月的年終獎金，也是近5年來最少的一次。