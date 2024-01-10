50嵐「紅茶拿鐵變75」！北部人驚醒：今天漲價 最新菜單價格曝光
50嵐北區自今（10）日起正式調整各品項售價，有北部上班族下午到場店內點餐時，結帳才想起漲價了，經典的紅茶拿鐵也變為75元，最新菜單價格曝光，也引發大批饕客熱議。
記者潘毅／綜合報導
一位上班族在論壇PTT上發文提到，上午工作結束後，自己跑到老牌手搖飲50嵐，打算點一杯最熟悉的紅茶拿鐵解解饞，沒想到結帳時，店員開口收取75元，讓他一瞬間以為聽錯。而當他一查看菜單，才驚覺「拿鐵類一口氣漲了10元」。貼文立刻引發關注，不少常客立刻驚覺「想起來今天漲價了」、「基茶40真的不行」、「50嵐也算撐很久了吧」。
《NOWnews》記者對比50嵐北區漲價前後的菜單，會發現拿鐵類中杯漲幅為5元、大杯漲10元；果汁類調幅也都在5至10元不等，基茶部分調幅為5元，但大杯也因此站上40元關卡，最經典的1號茶「四季春＋珍波椰」則是大小杯都漲價5元。
事實上50嵐北區在去年底就已經有分店張貼出漲價公告，表示自2024年1月10日起，商品售價調漲5～10元。但當時消息也引出位於其他分區的50嵐分店陸續發文澄清：「北區才是要調整價格的，其他區域沒有」。
📍50嵐分區懶人包
台北區－台北市、新北市、基隆（深耕茶業股份有限公司）
中區－桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門（雅嵐股份有限公司）
台南區－台南市、高雄市岡山區、路竹區（五十嵐企業股份有限公司）
高雄區－高雄市、屏東、台東（新嵐有限公司）