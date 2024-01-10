韓國少子化危機難擋！70歲以上高齡人口數首度超越20多歲青年人口
韓國社會老齡化趨勢迅速加劇，引發外界高度關注，少子化已成為國安危機，也衝擊韓國經濟發展。而根據韓國行政安全部今（10）日發佈的最新統計，韓國70歲以上的高齡人口達到631萬9402人，比20～29歲的青年人口619萬7486人還要多12萬餘人，人口規模比例變化再次給社會發展亮起紅燈。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，截至2022年為止，韓國70歲以上的高齡人口數量始終少於20～29歲的青年人口，2022年韓國70歲以上人口約608萬人，20～29歲人口約為641萬人，去年兩者數量首度交叉逆轉，隨著高齡人口數量越來越多，青年人口數量越來越少，高齡人口正式超車青年人口。
另外，韓國65歲以上的人口去年達到973萬人，佔總人口的19％。這數字自2015年的13.2％起逐年增加，2020年為16.4％、2022年為18％，照這趨勢，韓國將在明年成為65歲以上人口佔比超過20％的超高齡社會。
隨著少子化和老齡化現象加劇，韓國的總人口規模持續減少。去年登記在冊的人口為5132萬多人，跟上一年相比減少0.22％，連續四年呈現下降。韓國學齡（6歲）人口為36萬餘人，也是韓國政府進行相關統計以來首次降至40萬人以下。