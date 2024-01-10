年終獎金聰明規劃！全球人壽建議三大世代最好犒賞：保障未來

一次領到這麼多資金，該如何聰明規劃？全球人壽建議三大世代，慰勞自己之餘，保障未來才是最好的犒賞，除了看星座、八字推算明年運勢，更可善用全球人壽官網「智能保險規劃」，依照需求規劃出最適合自己的保障，許自己一個平安幸福的人生。
青年世代：乘風破浪，意外險、投資型保險是你強大後盾
對18-35歲事業剛起步的新鮮人或小資族而言，這個階段重點在建立基本保障，若預算有限，可優先規劃「意外險」和兼顧投資與保障的「投資型保險」，以相對低的保費換大保障。投資型保險又分「壽險」、「年金險」兩大類，壽險商品包括變額萬能壽險、變額壽險，特色是能用較低的預算規劃壽險保障，變額萬能壽險更可以彈性繳費；而年金險商品例如變額年金險，可憑藉年輕人豐富的時間資本，為未來打造穩定的現金流收入。
壯年世代：三明治族壓力山大，醫療險、癌症險、壽險必不可少
35-55歲壯年世代肩負更多的家庭負擔，例如婚禮開銷、房貸車貸、子女教育、孝養雙親等，因此每一筆錢都要花得聰明又恰當。如果正好又是家中的經濟支柱，分散風險就顯得格外重要。例如，可善用醫療險來分擔因醫療造成的經濟損失；萬一不幸罹癌甚至身故，醫療險、癌症險和終身壽險也能減輕個人和家庭面對突發疾病或身故時的經濟壓力。若有多餘的預算，且希望能保障和投資兼具也可考慮投資型壽險，搭配多元幣別、投資標的、年期選擇，以最適切的資金運用方式，一步一步達成人生各階段的目標。
熟年世代：迎接樂齡，長照險、醫療險、年金險是晚美三寶
55歲以上族群隨著退休年齡的來臨，保障的重心逐漸轉移到退休規劃以及退休金的準備。伴隨著少子化以及高齡化的來臨，若未來面臨照護需求時希望獲得較好的照顧品質，就要趁早規劃長照險，以減輕家人的負擔，且越年輕投保，保費相對便宜，同時也能避免因體況不佳而無法投保。醫療險更是退休規劃中絕對不能缺席的保障，建議可以搭配附約的方式，建構完整的醫療保障。另外，也可規劃「利變型年金險」或有提供轉入即期年金保險機制的「利變型終身壽險」，將手頭的資金以整筆或短期方式繳納，透過宣告利率達成累積資產的效益，並在屆臨退休時可以轉化為穩定的退休金流，從容享受樂齡生活。
全球人壽建議，保險不是有保就好，每年至少要進行一次全家的保單健檢，趁著年終各種獎金發放時，補足保障缺口，從基礎保障開始一層一層向上補強，讓保險成為不同人生階段中，面臨風險時最好的依靠。
全球人壽春節服務不打烊 生存金、滿期金提前給付
年關將近，因應保戶在春節期間常有較大資金需求，為落實公平待客原則，於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付：約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為2月2日至2月14日、外幣保單原給付日為2月2日至2月15日，將分別提前於2月2日及2月1日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月16日以前，將配合提前於1月29日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。
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