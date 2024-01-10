許富凱難得放年假不習慣！亡父離世1年入夢 遭愛貓打斷氣炸
金曲台語歌王許富凱近日推出新專輯《五木大学》，近期開始跑宣傳行程滿檔，但往年除夕都在國外工作的他，今年難得可以從小年夜放假到初三，有時間能多陪伴媽媽，不過爸爸去年過世，他坦言：「每次回去都覺得好像哪裡怪怪的，少了一個人的感覺。」他也分享之前難得夢到爸爸時，卻被養的愛貓打斷，讓他非常無奈。
記者吳雨婕／綜合報導
許富凱提到，很少會夢到爸爸，先前媽媽來台北時，好不容易夢到爸爸，卻被他的貓咪們打斷，讓媽媽哭笑不得，他表示前幾天夢到爸爸，「我夢到爸爸在老家躺在沙發睡覺，有講話但我忘記講什麼，不過是開心的情緒，我們一起出去玩。」
談到此次的專輯，許富凱表示與以往的風格完全不同，還在錄音時被製作人詢問「你是不是不喜歡這些歌？」事實上他只是在消化歌曲，甚至在錄製新歌〈雪〉時，發生在錄音室吸不到空氣的狀況，「可能是因為運動太累了，休息了10幾分鐘才繼續錄，但因為這樣的狀況，這首歌的情緒是對的。」
由於上張專輯得了金曲歌王，被問到是否因此有壓力，許富凱表示沒有，「雖然希望可以再入圍拿獎，但不會再綁手綁腳，因為已經拿過了，這張真的是在玩音樂。」對日本演歌有研究的他，談到近日日本演歌天后八代亞紀過世一事，也深表遺憾，「她是日本演歌的代表人物，聲音太特別了又很漂亮，本來這麼健康的人，怎麼突然就走了。」
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