外資賣台股跌！新台幣重貶1.17角收31.14元 單日貶幅僅次日圓
在美元指數回升之下，亞洲主要貨幣兌美元全倒，加上外資賣超台股跌，新台幣兌美元今（10）日終場也重貶1.17角，收31.14元，也是2023年12月26日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量11.44億美元。不過，若與主要非美貨幣相較，單日貶幅最多的是日圓貶了0.61%，新台幣貶0.38%排第二，再來是韓元貶0.33%。
記者顏真真／台北報導
美國本週公布重要通膨數據前，數據顯示經濟成長走緩，美股收盤大多下滑，美元指數上揚，台股亦收黑，終場下跌69.86點，收在17465.63點，3大法人合計賣超台股新台幣38.85億元，其中外資及陸資賣超31.14億元。
在美元指數走揚之下，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，新台幣同樣也開低走低，並貶破31.1元，一度下探31.15元，重貶1.27角，終場收31.14元，貶值1.17角，也創半個月來收盤新低價，貶幅在主要貨幣中排名第二。
根據央行統計，以今日台北匯市下午4時收盤價來看，美元指數升了0.29%，主要貨幣兌美元貶最多的是日圓，從昨日的144.06進一步貶至144.94兌1美元，貶幅0.61%，再來就是新台幣，從31.023元進一步貶到31.14元兌1美元，貶值了0.38%。
至於韓元兌美元也從1315.7貶到1320.1價位，今日單日貶幅也有0.33%，然後是歐元兌美元從1.0957貶至1.0926，也貶0.28%；新加坡幣亦貶值了0.23%；人民幣兌美元亦從7.1590貶至7.1704價位，貶幅也有0.19%；越南盾亦貶值了0.16%。