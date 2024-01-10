選前台股震盪免驚！法人：AI帶動科技股　衝搶布局紅包行情

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從大選與農曆年封關前後20日、40日的台股表現觀察，台股上漲機率高，大選後的慶祝行情尤其亮眼，選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5%、14.3%水準；儘管這波大選行情提前在去年11月起發動，1月份以來的表現相對保守，若以選後行情、疊加農曆年紅包行情研判，第一金投信建議，選前台股震盪期，不妨視為建立台股部位的投資機會。
不過，第一金投信也提醒，留意近期外資由去年11月以來買超的態勢，選前也有出現獲利賣壓，轉買為賣情形，加上外資台指期貨空單部位再擴大等，也是左右台股選前表現偏保守的關鍵因素，持續觀察選後外資態度是否再轉積極。
撇開大選因素的話，經濟面、產業面有利台股續攻，第一金投信強調，台灣科技產業獲利處成長循環，受惠AI科技推展及應用，今年美國消費性電子展（CES）主要趨勢主題全面環繞相關發展，包括Edge AI邊緣運算、WiFi 7升級運用、智慧家庭、電動車及自駕車，與智慧城市等，驅動AI PC、路由器、WiFi 7整合方案、ADAS、充電椿等，AI帶動科技發展與商機遍地開花。
AI的全面運用推展，也成為半導體成長、營收提升的重要因素，第一金投信說明，2024年下半年半導體營收年增率還有再創新高的機會，全球半導體供應鏈存貨週轉天數已轉下降趨勢，也反應需求速度回升，後續對於晶圓代工產能利用率提升，Serve、PC下游存貨去化都有正面助益，IC設計的整體庫存調整也接近尾聲。
第一金投信表示，半導體庫存調整告一段落，生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片（ASIC）與矽智財（IP），及AI雲端將是後續相對看好產業，研判第二季半導體庫存全面調整到位，AI手機及PC的全面應用上路，有助半導體產業邁向復甦成長循環。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。