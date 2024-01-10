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選前台股震盪免驚！法人：AI帶動科技股　衝搶布局紅包行情

▲法人指出，台股選前多震盪，短線也能把握行情，因為台股過往在總統大選後都會有選舉慶祝行情，漲幅具吸引力，大選後適逢農曆年封關前後，也多半有紅包資金行情挹注。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，台股選前多震盪，短線也能把握行情，因為台股過往在總統大選後都會有選舉慶祝行情，漲幅具吸引力，大選後適逢農曆年封關前後，也多半有紅包資金行情挹注。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

1月以來大選逼近，台股投資人轉趨保守。法人提醒，投資眼光可放中長線，台灣經濟基本面與產業景氣動能都在轉好趨勢軌道上，AI新科技運用，帶動新產品趨勢，半導體恢復成長動能，下游庫存去化調整加速推展。此外，短線也能把握行情，因為台股過往在總統大選後都會有選舉慶祝行情，漲幅具吸引力，大選後適逢農曆年封關前後，也多半有紅包資金行情挹注，而現在選前行情震盪期，正提供投資人分批建立部位迎接選後行情、農曆年紅包行情的佈局時機。

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近期台股未跟進外科技股反彈行情，主要面臨選舉不確定性因素干擾，第一金投信分析，台灣經濟仍處復甦、轉好趨勢，去年下出口年增率呈續揚趨勢，11月份景氣對策信號再轉黃藍燈，歷次景氣燈號由藍轉黃藍燈，若非外部因素影響，通常在公佈後的3個月後、6個月後皆呈現上漲表現。

從大選與農曆年封關前後20日、40日的台股表現觀察，台股上漲機率高，大選後的慶祝行情尤其亮眼，選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5%、14.3%水準；儘管這波大選行情提前在去年11月起發動，1月份以來的表現相對保守，若以選後行情、疊加農曆年紅包行情研判，第一金投信建議，選前台股震盪期，不妨視為建立台股部位的投資機會。

不過，第一金投信也提醒，留意近期外資由去年11月以來買超的態勢，選前也有出現獲利賣壓，轉買為賣情形，加上外資台指期貨空單部位再擴大等，也是左右台股選前表現偏保守的關鍵因素，持續觀察選後外資態度是否再轉積極。

撇開大選因素的話，經濟面、產業面有利台股續攻，第一金投信強調，台灣科技產業獲利處成長循環，受惠AI科技推展及應用，今年美國消費性電子展（CES）主要趨勢主題全面環繞相關發展，包括Edge AI邊緣運算、WiFi 7升級運用、智慧家庭、電動車及自駕車，與智慧城市等，驅動AI PC、路由器、WiFi 7整合方案、ADAS、充電椿等，AI帶動科技發展與商機遍地開花。

AI的全面運用推展，也成為半導體成長、營收提升的重要因素，第一金投信說明，2024年下半年半導體營收年增率還有再創新高的機會，全球半導體供應鏈存貨週轉天數已轉下降趨勢，也反應需求速度回升，後續對於晶圓代工產能利用率提升，Serve、PC下游存貨去化都有正面助益，IC設計的整體庫存調整也接近尾聲。

第一金投信表示，半導體庫存調整告一段落，生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片（ASIC）與矽智財（IP），及AI雲端將是後續相對看好產業，研判第二季半導體庫存全面調整到位，AI手機及PC的全面應用上路，有助半導體產業邁向復甦成長循環。

▲大選及農曆年封關前後漲跌統計。（圖／第一金投信整理）
▲大選及農曆年封關前後漲跌統計。（圖／第一金投信整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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