寒冬樂齡好食光 晶璽健康講座教長輩「食健康」攻略

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為此，在時序轉入寒冬之際，晶璽健康特別關懷長輩健康，舉辦這場公益健康講座，教導長輩營養補充攻略，並致贈沖泡方便的「珍奇跡」滋養方給長輩當伴手禮，老人家學習認真，與營養師劉宜洵互動熱絡，課後還有好禮帶回家，人人樂開懷。
由營養師劉宜洵教授的營養補充攻略，第一條就是年紀大的人，千萬要戒掉「吃粗飽」觀念，要吃對食物，不是吃粗飽。她以簡單明瞭的「一掌神功」方式，教導長輩們每天須要的營養份量。諸如「鐵砂掌」是把手掌攤開，每天早晚就喝一杯如手掌大的牛奶，補充鈣質，調節血壓及促進代謝。
至於第二招的「太極拳」，指的是每餐水果及蔬菜的份量，就像握拳的拳頭一般多，蔬菜可以比水果多一些，因為水果糖份高，蔬菜纖維質多，有益健康。第三招的「一陽指」是用來衡量堅果的量，每天一湯匙或是整隻大拇指的量。劉宜洵強調，再好的東西都不能過度，吃對食物才能保持健康。
晶璽董事長何修榕表示，從事健康產業22年，一直秉持健康應從生活、飲食 開始做起，持續推動「輕運動、食健康、享生活」的健康理念，希望將運動融入生活中，「食健康」更是健康的重要基礎。
晶璽健康今天送給長輩的珍奇跡滋養方，是晶璽公司很受好評的漢方營養補充聖品，在寒流來襲時沖泡一杯，既暖身也能從基底打好健康基礎。何修榕董事長說，前陣子寒流來襲，全台傳出許多不幸消息，作為台中在地企業，希望藉著贈送公司健康食品幫鄰里長輩補充營養，同時舉辦健康講座教長輩們如何從「食健康」做起，享受好食光也照顧好自己健康，讓家人安心放心減少負擔。