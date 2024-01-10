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寒冬樂齡好食光 晶璽健康講座教長輩「食健康」攻略

▲寒冬樂齡好食光，晶璽健康事業公司今天舉辦講座，教導長輩「食健康」攻略，互動熱絡。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)
▲寒冬樂齡好食光，晶璽健康事業公司今天舉辦講座，教導長輩「食健康」攻略，互動熱絡。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)

記者金武鳯/台中報導

台灣已進入高齡社會，預估2025年高齡人口將超過20%，台灣將會步入超高齡社會。銀髮族人口多，為了建立銀髮族正確飲食觀念，晶璽健康事業公司今天在台中市黎明里活動中心舉辦公益健康講座，教導長輩營養補充攻略，近百名資深大哥大姐學習興致高昂，並獲得健康食品好禮相相送，收穫滿滿。

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晶璽健康集團董事長何修榕表示，台灣銀髮族人口逐年增加，預估2025年就會邁入超高齡社會。長者人口多，如何教導他們建立正確飲食觀念，人人吃對食物，保持健康身體，減少生病風險相當重要，不僅能讓銀髮族享受樂齡生活，也能降低家人及整個社會負擔。

▲晶璽健康事業關懷長輩，今天舉辦講座教長輩「食健康」並致送健康食品。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)
▲晶璽健康事業關懷長輩，今天舉辦講座教長輩「食健康」並致送健康食品。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)
為此，在時序轉入寒冬之際，晶璽健康特別關懷長輩健康，舉辦這場公益健康講座，教導長輩營養補充攻略，並致贈沖泡方便的「珍奇跡」滋養方給長輩當伴手禮，老人家學習認真，與營養師劉宜洵互動熱絡，課後還有好禮帶回家，人人樂開懷。

由營養師劉宜洵教授的營養補充攻略，第一條就是年紀大的人，千萬要戒掉「吃粗飽」觀念，要吃對食物，不是吃粗飽。她以簡單明瞭的「一掌神功」方式，教導長輩們每天須要的營養份量。諸如「鐵砂掌」是把手掌攤開，每天早晚就喝一杯如手掌大的牛奶，補充鈣質，調節血壓及促進代謝。

至於第二招的「太極拳」，指的是每餐水果及蔬菜的份量，就像握拳的拳頭一般多，蔬菜可以比水果多一些，因為水果糖份高，蔬菜纖維質多，有益健康。第三招的「一陽指」是用來衡量堅果的量，每天一湯匙或是整隻大拇指的量。劉宜洵強調，再好的東西都不能過度，吃對食物才能保持健康。

▲ 晶璽健康講座教長輩「食健康」攻略，長輩互動熱絡。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)
▲ 晶璽健康講座教長輩「食健康」攻略，長輩互動熱絡。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.10)
晶璽董事長何修榕表示，從事健康產業22年，一直秉持健康應從生活、飲食 開始做起，持續推動「輕運動、食健康、享生活」的健康理念，希望將運動融入生活中，「食健康」更是健康的重要基礎。

晶璽健康今天送給長輩的珍奇跡滋養方，是晶璽公司很受好評的漢方營養補充聖品，在寒流來襲時沖泡一杯，既暖身也能從基底打好健康基礎。何修榕董事長說，前陣子寒流來襲，全台傳出許多不幸消息，作為台中在地企業，希望藉著贈送公司健康食品幫鄰里長輩補充營養，同時舉辦健康講座教長輩們如何從「食健康」做起，享受好食光也照顧好自己健康，讓家人安心放心減少負擔。

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