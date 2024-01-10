最迷海洋風 澎科大學生「湖光獵影」海洋風藝術創意展
國立澎湖科技大學推出「湖光獵影—人文藝術通識課程成果展」，參展學生透過「光」將所思所感與創意成果封存於作品中，以攝影手札、影像敘事、澎湖海藻藍晒禪繞創意畫與澎湖植物元素文創商品設計等多元形式，讓大家看一場濃濃的海洋風藝術創意展。
（記者張茂雄／澎湖報導）
策展人通識中心主任鍾怡慧表示，「湖光」意喻澎湖時光、澎湖陽光、澎湖風光，亦表達展出作品的創作過程，學生都透過「光」將所思所感與創意成果封存於作品中，如攝影的光學原理、日光顯影的藍晒、光固化的 UV 印刷；而「獵影」則反映了學生創作過程的等待、渴望、專注與耐心。
展出的 200 餘件作品中，有澎湖海藻藍晒禪繞創意畫、澎湖植物元素文創商品設計等多元形式，呈現青年學子對於澎湖這塊土地自然景觀、人文風貌的詩意對話與生活連結。學生以澎湖海藻為表現素材，結合課程所學融入社會議題及在地海洋資源，並結合藝術、文化與創意發想體驗創作，透過創作展現對藝術與創意表現之概念運用於海洋文化資源的藝術轉譯與應用。
文創產業與文化商品設計課程藉由認識澎湖冬至捏製雞母狗以敬神祭祖的傳統，自由選定自己喜歡的小動物，再加入澎湖植物如天人菊、仙人掌、倒地鈴、海藻……等元素進行圖案開發，並將開發圖案印製於吸水杯墊、手工紙卡片、環保杯套與提袋，將傳統文化內容結合同學的創意實際商品化。
課程還邀請澎湖金工青年藝術家葉方瑾指導學生，以銀黏土和黃銅金屬鋸切等工法，指導學生打造具澎湖在地特色的金工飾品。「湖光獵影—國立澎湖科技大學人文藝術領域通識課程成果展」，除了在澎科大藝文中心實體展出外，線上成果展也同步展開，希冀透過線上作品的展出方式，提供給觀賞者不同的視覺感受，以突破時間空間的限制，讓學生的作品得以觸動更多觀賞者的情感，引發共鳴。