台灣大選倒數　CNN：年輕選民最關心的不是中國！更在乎經濟民生

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《CNN》最近採訪了10幾位20～30多歲的年輕選民，這些年輕選民幾乎都認為自己是台灣人而不是中國人，但大多數人都透露，不認為中國會是這次選舉中最重要的因素，因為兩岸現狀在短期內不會改變。
一位來自新北市的34歲公務員男子認為，「獨立和統一都不現實，無論誰執政，我們的生活都沒有真正改善」。一位來自台南的28歲女子體育教練認為，「我們一直認為台灣是一個國家，我們是台灣人，但我不覺得中華民國與台灣有何區別，爭論這個只會帶來更大的政治分歧」。一位來自桃園的34歲男子工程師，最近兩年在中國工作，他認為反中只是民進黨的口號，很多台灣人對中國知之甚少，「不應該盲目反對任何與中國有關的事情，應該促進交流，讓雙方人民了解我們彼此有多麼不同」。
美國內華達大學拉斯維加斯分校研究台灣政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）指出，在許多台灣人看來，他們認為自己不需要選邊站，因為兩岸現狀不會立即改變，既然如此，選民傾向認為可以考慮一些其他民生問題，例如社會正義、高房價等等。
《CNN》報導指出，接受採訪的大多數年輕選民都強調了自己對經濟前景的擔憂，尤其是薪資停滯和缺乏社會住宅的問題。儘管台灣在先進半導體晶片供應鏈上無可爭議地處於全球領先地位，但其他產業的勞工在過去20年的收入水準基本上停滯不前。
《CNN》報導指出，台灣2022年月薪中位數為1386美元，遠低於其他亞洲四小龍國家，韓國是1919美元、香港是2444美元、新加坡更高達3776美元。同時，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，截至2023年11月，台灣社會住宅僅占所有住房戶數的0.2％，明顯低於許多其他已開發經濟體。
一位來自嘉義的22歲首投族男學生表示，居住正義是未來最重要的課題之一，而藍綠對於抑制房價都過於被動。
《CNN》最後強調，無論如何，這並非意味台灣年輕選民對中國的威脅一無所知。根據陸委會最新調查，台灣超過60％的受訪者支持無限期維持現狀，只有6.8％的人支持立即或未來與中國大陸統一。王宏恩教授表示，台灣社會有一個明確的共識，那就是與中國大陸統一根本不是可接受的選項。