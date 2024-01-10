不只灌水！中國解放軍貪腐問題嚴重　竟用「高價飛彈燃料」煮火鍋

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美方估計解放軍火箭軍曾經透過多種方法斂財，例如中國西部地區設有多個導彈發射井，但發射井蓋功能存在缺陷，其運作方式根本無法有效發射導彈。此外，理應注入飛行燃料的導彈，因貪腐問題影響而注入水，但報導未說明導彈的類別或型號。
對此，熟悉中國軍方背景的時事評論人士段先生接受《自由亞洲電台》採訪時表示，雖然無從查證《彭博社》報導的情況，但是以中國軍隊的狀況，可能性很大，「軍隊的腐敗現象長期存在，比地方腐敗嚴重得多。因為軍隊長期以來是一個相對封閉獨立的系統，使得它的腐敗現象比地方強烈得多。」
報導引述知情人士稱，美國評估認為貪腐問題削弱外界對中國解放軍整體能力的信心，特別是火箭軍方面。但也指出中國領導人沒有因清洗多名軍方高層而削弱勢力，相反的依然穩固，顯示其對改善紀律、消除貪污、長期為作戰做好準備的態度嚴肅。
現旅居美國的前中國解放軍海軍司令部參謀姚誠向《自由亞洲電台》表示，中國軍隊腐敗已習以為常，包括請客吃飯、部隊之間互贈禮物的錢都來自裝備部，而裝備部相當一筆費用沒有用在軍事裝備方面，「部隊的其他部門沒錢，其他部門要用錢，首長就要從裝備費裡撥一些過來。高層撥下來的裝備費應該是夠的，既然被挪用了就不足了。」
姚誠披露，軍隊濫用裝備費的情況特別嚴重，「我們在部隊的時候，家屬區做飯，要不就是從飛機油箱內放油出來，航空用的油做飯，燒起來的時候，火焰是綠色的，沒有一點味道。甚至到什麼程度，我們在部隊吃火鍋，我們就把導彈裡面的固體燃料，一塊一塊的拿出來煮火鍋吃，因為部隊其他方面的保障跟不上啊。我經常到軍械庫去要這種固體的一小塊圓圓的燃料，我們想煮火鍋的時候，就拿一塊出來。」
姚誠表示，用於推動火箭和彈道導彈在空中運行的固態燃料價格昂貴，但部隊在缺乏後勤保障時，當年惟有動用固體燃料煮火鍋，做飯或送人情。