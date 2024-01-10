酸菜魚＋1！「正太酸菜魚」插旗東區　茶飲暢飲、3/10前送拍黃瓜

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「正太酸菜魚」全店以現代摩登風範的黑、白為主色調，兼以柔和清新的木質元素及饒富時尚感的金銅光澤加以點綴，在沉穩中增添靈巧躍動感。空間還有手繪卡通圖稿以及趣味標語，巧妙增添用餐氛圍的輕鬆與愉悅。全店規劃86席座位，包含窗邊4人座位，或是適合親朋好友共享佳餚的6人長桌，還設計「自助吧檯區」，供應陳皮、洛神等食材，客人可以自行沖泡酸甜飲品，無限量喝到飽。
正太酸菜魚提到，酸菜魚的美味關鍵正是酸菜、魚肉與湯底的完美平衡，店家招牌「老罈酸菜魚」不刻意揉合台式風格，堅持100%重現重慶的正宗風味，嚴格選用依傳統古法發酵製作的酸菜，並添加每日自行炒製的秘傳底料與慢火熬煮的魚骨湯頭，湯頭才能酸爽回甘、清香不躁。湯底並添加青花椒、燈籠椒、蒜酥等，出鍋前以高溫料油油潑激發香氣，帶來豐富又飽滿的層次感。
湯頭可以直接喝的「老罈酸菜魚」，魚肉則挑選產地直送的「烏鱧魚背肉」，藉由預拌、裹粉等工法，魚肉細緻腴潤又富彈性。同時搭配酸蘿蔔、金針菇、筍尹、粉絲等配料，為酸菜魚勾勒出鮮、爽、脆、嫩、滑的豐富滋味。
另也有「沸騰水煮魚」，同樣選用「烏鱧魚背肉」佐配豐富配料，強調由大紅袍、青花椒、花椒等多種中藥材與辛香料提味而成的獨家料油，以正統川式手法，塑造出迷人風味，並藉由兩次澆淋熱油逼出香氣，當大量的魚肉、麻椒、花椒、燈籠椒、辣椒在金黃熱油中一同沸騰翻滾、齊聲滋滋作響時，聲音或香氣都十分誘人。魚肉與各式配料吃起來香中帶麻，尤其滑潤油脂能將豐潤又飽滿的麻香在口腔中不斷放大，吃起來更顯噴香夠味。
正太酸菜魚也強調，所使用的辣椒、花椒、麻椒、大紅袍等靈魂辛香料，均是從中國產地空運來台；店內也比照當地飲食習慣設計食用方式，甚至連佐餐小食，也依照四川當地飲食文化所設計，像是「正太小鮮肉」，選用台灣本土豬里肌，切條醃漬後炸至外皮金黃，肉質軟嫩多汁。
也有將魚皮酥炸而成的「嘎嘣脆魚皮」，以及細切馬鈴薯絲拌入紅油、辣椒、花椒等的「紅油土豆絲」，還有消費並完成限動打卡任務，即贈送的涼菜「裸拍前男友」，是取去皮小黃瓜拍裂後，加入醋、香油、辣椒等調味，微酸解膩，價值220元，即日起至3月10日打卡都將贈送。
至於「這一鍋」集團也有酸菜魚新品牌「叁加叁」，第一家店去年12月於新竹開幕，第二家店將在今年2月初進駐西門町商圈，「叁加叁」推出鴛鴦鍋方式，招牌的泡椒酸菜魚味道醇厚，強調有「朝天椒、青花椒、秘製辣油」三重辣味；另一則是老火酸白菜魚，給不嗜辣者純粹的酸香好滋味。