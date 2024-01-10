三黨競爭立委選情升溫！全台「20選區」陷激戰　黃暐瀚曝最終結果

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黃暐瀚指出，說「激戰」，其實未必「勝負差距極小」，有的區是「現任危險」或「可能翻盤」，所以成為「觀選重點」，最後他也認為，未來國會三黨不過半，幾乎已是「板上」釘釘的事，新國會，即將開啟「戰國時代」。
📍黃暐瀚點名2024區域立委「20個激戰區」
台北市第四選區（內湖、南港）：民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀、台灣基進吳欣岱
新北市第七選區（板東）：民進黨羅致政、國民黨葉元之
新北市第八選區（中和區76里）：民進黨吳崢、國民黨張智倫、民眾黨邱臣遠
新北市第十選區（土城、三峽）：民進黨吳琪銘、國民黨林金結
新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）：民進黨賴品妤、國民黨廖先翔
桃園市第一選區（蘆竹、龜山）：民進黨鄭運鵬、國民黨牛煦庭
桃園市第六選區（八德、大溪、復興）：民進黨趙正宇、國民黨邱若華、民眾黨李慕妍
台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）：民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如
台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）：民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒
台中市第四選區（西屯、南屯）：民進黨張廖萬堅、國民黨廖偉翔
台中市第五選區（北屯、北區）：民進黨莊競程、國民黨黃健豪
台中市第六選區（西區、中區、東區、南區）：民進黨江肇國、國民黨羅廷瑋
彰化縣第一選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、 鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）：民進黨陳秀寶、國民黨阮厚爵
南投縣第二選區（ 南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）：民進黨蔡培慧、國民黨游顥
高雄市第三選區（楠梓、左營）：民進黨李柏毅、國民黨李眉蓁
屏東縣第二選區：民進黨徐富癸、無黨籍蘇孟淳
基隆市：民進黨鄭文婷、國民黨林沛祥
宜蘭縣：民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠
台東縣：民進黨賴坤成、國民黨黃建賓、無黨籍劉櫂豪
澎湖縣：民進黨楊曜、國民黨吳政杰
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