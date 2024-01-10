2023年金控獲利王富邦拿下！中信超車國泰排第二　唯一虧損是這家

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若就2023年全年金控獲利狀況來看，14家金控去年合計賺超過3652億元，年成長近3成，其中富邦金自結全年稅後盈餘661.37億元、每股稅後盈餘（EPS）4.81元，拿下2023年金控獲利雙冠王，也蟬連15年金控每股獲利王寶座。中信金去年稅後也賺進560.81億元，更超車國泰金的515億元，拿下去年金控獲利亞軍，國泰金則以每股稅後盈餘3.24元，居金控第二，而新光金去年全年仍虧損73.01億元，每股稅後虧損0.48元，也是去年唯一呈現虧損的金控。
富邦金2023年12月自結合併稅後淨損30.20億元，其中富邦人壽12月稅後淨損為27.32億元，主要受到匯兌損失影響，富邦產險12月稅後淨損2.35億元，主要因提列防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失影響。不過，富邦金累計2023年全年稅後淨利661.37億元，較2022年大幅成長約41%，每股稅後盈餘(EPS)為4.81元，拿下2023年金控獲利雙冠王，其中子公司台北富邦銀行2023年全年稅後淨利創歷年新高紀錄，富邦證券則寫下歷年次高紀錄，富邦人壽2023年前12月稅後淨利362.30億元，12月底淨值比率高於9%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好，富邦產險全年稅後仍虧損23.68億元。
國泰金2023年12月自結稅後淨損48.2億元，其中國泰人壽2023年12月稅後淨損68.3億元，主要反映台幣短線明顯升值致匯兌損益波動較大。不過，2023年全年國泰金稅後淨利515.0億元，年成長36%。其中國泰世華銀行及國泰投信獲利皆續創歷史新高，國壽全年稅後淨利167億元，國泰產險全年稅後淨利13.3億元。
至於中信金12月自結稅後盈餘10.94億元，累計前12月合併稅後盈餘560.81億元，EPS為2.82元。中信金表示，12月子公司中信銀存放款業務表現穩健、財富管理成長動能強勁，惟年底針對全年業績結算，認列相關業務支出，單月稅後獲利25.45億元；台灣人壽12月則因台幣升值產生匯兌損失，單月稅後虧損14.02億元。
不過，中信金及中信銀行2023年全年獲利均創下歷史新高，亦拿下金控獲利亞軍，若與2022年相比，銀行累計稅後獲利成長11%，主要來自存放款基盤成長、利差擴大、財富管理多元化商品銷售業績增加，且信用卡消費金額在各業別均有顯著成長，同時股債操作獲利亦佳；保險業務2023年雖避險成本居高不下，但在擺脫2022年防疫險損失的利空因素後，獲利較2022年成長463%。展望2024年，中信金將維持銀行及保險雙核心發展策略，持續創新突破。
至於公股金控獲利王，兆豐金去年12月單月稅後盈餘20.65億元，雖然較上月衰退12%，全年累計稅後純益仍突破300億元，大賺332.38億元，年成長81.28%，不僅創成立以來新高紀錄，更奪下2023年公股金控獲利王寶座，其中子公司銀行、證券、票券均有獲利，僅產險虧損14.67億元。
另外，第一金去年12月單月稅後盈餘10.65億元，全年稅後盈餘有224.61億元，年成長9.6%，每股稅後盈餘1.65元；華南金去年12月稅後賺14.92億元，全年稅後盈餘也有216.26億，年成長幅度達24.98%，亦差一點就超車第一金，每股稅後盈餘1.59元；合庫金去年12月稅後盈餘7.03億元，全年賺178.63億元，年減14.15%，每股稅後盈餘1.17元。
元大金、玉山金去年稅後盈餘也超過200億元，分別賺了265.66億元及217.60億元，每股稅後盈餘2.09元及1.41元；永豐金及開發金去年全年稅後獲利也賺快200億元，分別有197.83億元、189.62億元，每股稅後盈餘1.62元及1.13元。至於台新金去年稅後盈餘也有146億元，每股稅後賺1.01元。