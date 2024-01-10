嶺東承辦南湖社區大學評鑑特優 展現在地學習卓越成效
臺中市政府教育局112年度社區大學校務評鑑成果揭曉，由嶺東科技大學承辦的臺中市南湖社區大學獲得特優佳績，為推展社區教育與終身學習樹立指標成果。
記者金武鳯/台中報導
嶺東科技大學自民國93年起即投入社區教育推廣，本著回饋在地精神，從承辦犁頭店社區大學到106年轉型南湖社區大學，迄今已達20年，始終堅持「在地學習」核心理念，肩負推動地方文教使命，持續投入社區教育工作，加上近年教育部力推的大學社會責任，嶺東科大一路走來堅持初心，辦學成果亦廣獲各界肯定。
臺中市南湖社區大學辦學區域涵蓋南屯區與烏日區，超過30個教學據點遍布各中小學與社區活動中心，已經成為社區民眾終身學習的重要夥伴，不論是地方知識學及地方創生的生活實用內容，或是與SDGs和ESG結合的永續發展議題，學習面向均呼應當前發展趨勢。
此外，南湖社區大學的課程特色，亦鏈結所在環境的自然生態與生活文化，展現社區參與的充沛活力。而透過嶺東科大USR計畫的投入，導入院系專業提升社區學習的能量，亦帶給民眾超乎預期的豐富成果。
嶺東科大校長陳仁龍表示，感謝南屯、烏日所有熱心參與社大事務的行政，以及社造單位共同指導與協助，嶺東科大始終堅持對地方教育的責任，社區大學的辦學優異成果則是展現學校對在地深耕的承諾，嶺東將攜手社區民眾持續努力，落實「在地學習，重現社區生命力」目標。