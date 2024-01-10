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中國發射衛星引發台灣「國家級警報」　國台辦回應外媒：無關選舉

▲中國稱使用長征二號丙運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，並稱衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。（圖／翻攝自央視）
▲中國稱使用長征二號丙運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，並稱衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。（圖／翻攝自央視）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣2024總統大選已經進入最後倒數，昨（9）中國發射搭載人造衛星的火箭升空，台灣國防部發出罕見「國家級警報」，內文更因中英文的「衛星」與「飛彈」之差引發各界熱議，就連外媒也高度關注。中國國台辦今（10）也在書面答覆《路透社》時回應稱，整起事件「無關台灣選舉」，發射衛星是年度例行安排。

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距離台灣總統大選投票日只剩5天之際，中國按計畫在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。我國國防部對此發布「國家級警報」，並在隨後一小時左右澄清英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。

國防部強調，中國原判的火箭飛行航線沒有穿越台灣本島上空，但因發生路徑偏離，因此實際飛行航線確實穿越台南往台東方向，高度則在500公里以上，是吸取中國近期軍演經驗，這次發現異常情況後即啟動預警系統，並強調只要未經許可申請同意進入台灣防空識別區及領空，所有航空實體器，當局一定全程掌握、監控。

不過因為接近台灣大選，時機顯得格外敏感，外媒也對此進行高度關注。《路透社》報導中提到，中國國台辦在沈默一天後，以書面回應整起事件指出，這枚人造衛星發射作業屬於年度例行安排，「無關台灣選舉」（nothing to do with the Taiwan election）。

根據央視報導，這次衛星發射，是在西昌衛星發射中心進行。使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，目前該衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。

我國外交部今對此也提出警告，指出中國此次衛星發射行動，是「灰色地帶」戰術典型案例。此類行動雖然沒有達到軍事對抗的程度，但傳達的信息卻具有煽動恐慌的效果；國防部則再度澄清，作業全程以國防安全為考量，絕無政治干擾，更無「介選」之事。

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