中國發射衛星引發台灣「國家級警報」　國台辦回應外媒：無關選舉

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國防部強調，中國原判的火箭飛行航線沒有穿越台灣本島上空，但因發生路徑偏離，因此實際飛行航線確實穿越台南往台東方向，高度則在500公里以上，是吸取中國近期軍演經驗，這次發現異常情況後即啟動預警系統，並強調只要未經許可申請同意進入台灣防空識別區及領空，所有航空實體器，當局一定全程掌握、監控。
不過因為接近台灣大選，時機顯得格外敏感，外媒也對此進行高度關注。《路透社》報導中提到，中國國台辦在沈默一天後，以書面回應整起事件指出，這枚人造衛星發射作業屬於年度例行安排，「無關台灣選舉」（nothing to do with the Taiwan election）。
根據央視報導，這次衛星發射，是在西昌衛星發射中心進行。使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，目前該衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。
我國外交部今對此也提出警告，指出中國此次衛星發射行動，是「灰色地帶」戰術典型案例。此類行動雖然沒有達到軍事對抗的程度，但傳達的信息卻具有煽動恐慌的效果；國防部則再度澄清，作業全程以國防安全為考量，絕無政治干擾，更無「介選」之事。
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