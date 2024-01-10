羽田機場擦撞事故！日本航管推出新規 將禁用「No.1」一詞
日本羽田機場本月2日發生日航客機與海上保安廳飛機擦撞並起火的事故，最終導致海保機上1人重傷、5人身亡。當局在檢討航管流程後，發布緊急安全措施，未來將取消管制官向飛機表示「No.1」（第一順位）、「No.2」（第二順位）等起飛順序的情報傳達，預計將由東京羽田機場率先施行，成田和關西等主要機場則於日後比照辦理。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）報導，日本航空客機在1月2日著陸羽田機場後不久，於跑道上與海保機擦撞發生起火，日本國土交通省為此進行緊急安全對策檢討與宣布未來措施。由於事故發生前，海保機有可能是誤將管制官傳達具有出發順序意思的「No.1」理解為「起飛許可」，為防止此類事態再次發生，未來將於事前不告知起飛順序之下，發出起飛許可，航管也將禁止使用「No.1」一詞。
本次事故的發生被認定由數個人為錯誤結合所導致，其中一項是機長可能錯誤理解塔台指示，因此在官方彙整的緊急安全對策內容中，相對應的措施包含「加深停止線標示能見度」、「降低塔台與班機溝通時訊息遭誤解的機會」、「確保在起飛和著陸期間從駕駛艙徹底監控」等，未來航空管制員向班機發送的指示，將不再包含「NO.1」、「NO.2」等起飛順序訊息。
取消傳達起飛順序將由羽田機場開始實施，成田、大阪、關西等各地機場也將陸續安排實施。