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羽田機場擦撞事故！日本航管推出新規　將禁用「No.1」一詞

▲一架日本航空客機2日下午在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架日本航空客機2日下午在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本羽田機場本月2日發生日航客機與海上保安廳飛機擦撞並起火的事故，最終導致海保機上1人重傷、5人身亡。當局在檢討航管流程後，發布緊急安全措施，未來將取消管制官向飛機表示「No.1」（第一順位）、「No.2」（第二順位）等起飛順序的情報傳達，預計將由東京羽田機場率先施行，成田和關西等主要機場則於日後比照辦理。

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根據日本放送協會（NHK）報導，日本航空客機在1月2日著陸羽田機場後不久，於跑道上與海保機擦撞發生起火，日本國土交通省為此進行緊急安全對策檢討與宣布未來措施。由於事故發生前，海保機有可能是誤將管制官傳達具有出發順序意思的「No.1」理解為「起飛許可」，為防止此類事態再次發生，未來將於事前不告知起飛順序之下，發出起飛許可，航管也將禁止使用「No.1」一詞。

本次事故的發生被認定由數個人為錯誤結合所導致，其中一項是機長可能錯誤理解塔台指示，因此在官方彙整的緊急安全對策內容中，相對應的措施包含「加深停止線標示能見度」、「降低塔台與班機溝通時訊息遭誤解的機會」、「確保在起飛和著陸期間從駕駛艙徹底監控」等，未來航空管制員向班機發送的指示，將不再包含「NO.1」、「NO.2」等起飛順序訊息。

取消傳達起飛順序將由羽田機場開始實施，成田、大阪、關西等各地機場也將陸續安排實施。

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