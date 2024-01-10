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預購未繳款釋出874套！央行龍年套幣1/11凌晨1時開放第2波申購

▲央行今（2024）年發行的龍年套幣，因有874套預購未繳款，將於1月11日凌晨1時釋出，開放民眾申購，第一波預購沒搶到的人，可要把握這次預購機會。（圖／記者顏真真攝）
▲央行今（2024）年發行的龍年套幣，因有874套預購未繳款，將於1月11日凌晨1時釋出，開放民眾申購，第一波預購沒搶到的人，可要把握這次預購機會。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

相隔12年再發行中央銀行龍年套幣，「甲辰龍年生肖紀念套幣」1月8日開放網路預購半天，4.5萬套就銷售一空。不過，中央銀行委託銷售的台灣銀行今（10）日公告，截至晚間7時已預購未繳款者，還有874套，並將於1月11日凌晨1時重新釋出，開放申購，若沒在預購首波搶到的人，可要把握這次機會，若再買不到，可能又要等未繳款釋出，或1月22日直接到台銀分行臨櫃購買。

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▲央行龍年生肖套幣有874套預購未繳款，將於1月11日凌晨1時釋出，開放民眾申購，第一波預購沒搶到的人，可要把握機會。（圖／擷取自台銀網站）
▲央行龍年生肖套幣有874套預購未繳款，將於1月11日凌晨1時釋出，開放民眾申購，第一波預購沒搶到的人，可要把握機會。（圖／擷取自台銀網站）
迎接金龍年到來，央行第3輪生肖紀念套幣系列的第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，今年同樣委託台灣銀行銷售，還是採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，合計限量發行9萬套，民眾自1月8日上午10時起至1月13日止可上網預購，共計4.5萬套，如配額售罄將提前終止。另外，1月22日起，也可以前往台銀各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買，這部分也有4.5萬套。不過，而1月8日上午10時已先開放網路預購，結果不到半天就銷售一空，連央行都沒想到這麼搶手。

雖然今年是金龍年，在12生肖中算是重量級生肖，央行並沒有增加發行量，去年一樣維持限量9萬套，即便網購4.5萬套已銷售一空，央行目前沒打算增量發行。預購沒搶到的人，除1月11日預購逾期未繳款的額度釋出，不然就是等1月22日直接到台銀分行臨櫃購買。

央行及台銀也在今日晚間公告，截至今晚7時已預購未繳款者，尚有874套，未繳款套數也將於1月11日凌晨1時重新釋出，開放民眾申購。也就是說，若1月8日第一預購沒搶到央行龍年套幣的人，可要把握1月11日凌晨1時釋出874套的機會，不然就要等到1月22日到台銀分行臨櫃購買。

根據錢幣業者表示，由於預購熱絡，預期今年央行龍年生肖套幣有增值空間，只是可以增值多少？還要看1月22日台銀臨櫃銷售的情況，若也銷售一空，想買也買不到，增值的空間就會比較大。不過，目前網賣上已看到有人預購轉售開價2800元，比原價1900元，貴了快5成。

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