李亦伸專欄／勇士、暴龍「完美交易計畫」　雙贏之路

東超／林書豪關鍵三分！新北國王67:63擊敗帝王　率先闖進4強

▲國王隊的外線命中率不佳，但靠著林書豪讀秒時刻的關鍵三分球，終場以67:63拿下比賽勝利，確定晉級4強。（圖／新北國王提供）
▲國王隊的外線命中率不佳，但靠著林書豪讀秒時刻的關鍵三分球，終場以67:63拿下比賽勝利，確定晉級4強。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/新北報導

新北國王今（10）日在主場新莊體育館迎戰東超賽事，現場湧進5207名觀眾進場加油，雖然此役國王隊的外線命中率不佳，33投僅4中，但靠著林書豪讀秒時刻的關鍵三分球，終場以67:63拿下比賽勝利，確定晉級4強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽林書豪被登錄出賽，他此前因為腳踝有傷不適，被國王隊列入每日觀察名單。在傷前他本季在國王12場比賽全勤，場均出賽34分鐘，可得到21.8分5.8籃板5.5助攻，投籃命中率為43%。

國王隊近期狀況不佳，在P.League+苦吞4連敗，不過他們在東超仍延續不敗戰績，目前以3勝0敗暫居分組龍頭，只要今日擊敗琉球黃金帝王，即能取得4強門票。

▲亞洲外援海登得到7分。（圖／新北國王提供）
▲亞洲外援海登得到7分。（圖／新北國王提供）
這場比賽開賽後，國王使用身材較矮的陣容，琉球黃金帝王很快展現他們的極高的外線把握度，連續命中三分球，而主場軍雖然首節外線6投0中，但靠著有效攻擊禁區，該節打完以18:15領先。

次節帝王洋將Jack Cooley靠著身高優勢在籃下利用二波籃板得分，不過該隊上半場替補陣容完全沒得分，而國王則是7人有得分紀錄，林書豪得到9分，幫助球隊以37:29領先。

▲新北國王球員楊敬敏出賽18分鐘，得到7分。（圖／新北國王提供）
▲新北國王球員楊敬敏出賽18分鐘，得到7分。（圖／新北國王提供）
易籃再戰後，國王外線持續「打鐵」前15投全落空，也被帝王藉機追近比分，直到第16次嘗試，才由海登投進，球隊也找回一些士氣，第三節兩隊的進攻端表現都不理想，國王保有5分領先。

進入到第四節的較量，帝王隊靠著卡爾·塔馬約3罰2中將比數追平，之後他再進三分助客隊將分數超前，國王趕緊喊出暫停，回來之後靠著林書豪擋拆後上籃，以及失誤後的反快攻止血。黃金帝王教練桶谷大此時因抗議動作過大，而被吹技術犯規，國王獲得罰球機會，在最後1分32秒時領先4分。

▲林書豪投進關鍵三分球，幫助新北國王率先打進東超4強。（圖／新北國王提供）
▲林書豪投進關鍵三分球，幫助新北國王率先打進東超4強。（圖／新北國王提供）
但帝王隊仍然緊追不捨，靠著岸本隆一和今村佳太4罰3中，追到1分差。這時林書豪挺身而出，在最後50秒時投進高難度三分球，讓國王持續保有4分領先，有驚無險地拿下勝利。

林書豪這一場13投5中，攻下15分6助攻4籃板；曼尼高攻下全隊最高的16芬和13籃板。黃金帝王方面，以塔馬約的16分為最佳。

東超／富邦勇士陣容大變化！巴爾菲特跟布朗分別因傷、陣形被割愛

東超／林書豪23分！楊敬敏、戴維斯歸隊合體　國王89:77取得3連勝

林書豪P+、東超奔波不喊累！聖誕節要陪家人開趴　曝春節年假規劃

東超／記者會「直球對決」婚外情事件　楊敬敏幾乎都答只錯過一題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選