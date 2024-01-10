東超／林書豪關鍵三分！新北國王67:63擊敗帝王　率先闖進4強

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國王隊近期狀況不佳，在P.League+苦吞4連敗，不過他們在東超仍延續不敗戰績，目前以3勝0敗暫居分組龍頭，只要今日擊敗琉球黃金帝王，即能取得4強門票。
這場比賽開賽後，國王使用身材較矮的陣容，琉球黃金帝王很快展現他們的極高的外線把握度，連續命中三分球，而主場軍雖然首節外線6投0中，但靠著有效攻擊禁區，該節打完以18:15領先。
次節帝王洋將Jack Cooley靠著身高優勢在籃下利用二波籃板得分，不過該隊上半場替補陣容完全沒得分，而國王則是7人有得分紀錄，林書豪得到9分，幫助球隊以37:29領先。
易籃再戰後，國王外線持續「打鐵」前15投全落空，也被帝王藉機追近比分，直到第16次嘗試，才由海登投進，球隊也找回一些士氣，第三節兩隊的進攻端表現都不理想，國王保有5分領先。
進入到第四節的較量，帝王隊靠著卡爾·塔馬約3罰2中將比數追平，之後他再進三分助客隊將分數超前，國王趕緊喊出暫停，回來之後靠著林書豪擋拆後上籃，以及失誤後的反快攻止血。黃金帝王教練桶谷大此時因抗議動作過大，而被吹技術犯規，國王獲得罰球機會，在最後1分32秒時領先4分。
但帝王隊仍然緊追不捨，靠著岸本隆一和今村佳太4罰3中，追到1分差。這時林書豪挺身而出，在最後50秒時投進高難度三分球，讓國王持續保有4分領先，有驚無險地拿下勝利。
林書豪這一場13投5中，攻下15分6助攻4籃板；曼尼高攻下全隊最高的16芬和13籃板。黃金帝王方面，以塔馬約的16分為最佳。