三民苓雅綠營議員大串聯　力挺立委李昆澤

高雄市議長康裕成今(10)日率副議長曾俊傑及何權峰、鄭孟洳、湯詠瑜、黃文益、郭建盟、張博洋等議員陪同立法委員李昆澤展開包含掃市場、站路口及車掃的選前衝刺行程，議長康裕成表示，李昆澤為高雄爭取超過2700億，對於高雄在地的交通建設、校園環境、商圈發展都有很大的幫助，一定要讓他當選，讓國會過半，讓李昆澤繼續為高雄市民服務。
記者郭凱杰／高雄報導
今天一早李昆澤於建功大順路口，向路過民眾誠摯拜託支持，期間有數名搭乘輕軌通勤的乘客，於車廂內向李昆澤打招呼，並比出2的手勢，向李昆澤表示支持！也有路過機車騎士停車與李昆澤握手給予鼓勵！
李昆澤隨後前往苓雅區正義市場與大仁市場向民眾請安拜票，車掃途中，李昆澤也抓緊時間向所有鄉親報告：在今年１月１日大順路輕軌順利成圓試營運啟動，讓高雄的城市風貌有了不一樣的發展，此外，他也爭取綠園道無償撥用以及建設經費42.34億。並且，推動高雄大眾運輸成網，成功爭取建設捷運黃線總經費1442億以及紫線2000萬可性研究經費，也提及未來紫線將會經過河提社區、文藻大學。
李昆澤強調：自擔任立法委員以來他全力為高雄在地爭取建設，也與康裕成議長、曾俊傑副議長、何權峰、鄭孟洳、黃文益、郭建盟、湯詠瑜、張博洋等議員建立良好的合作關係，讓地方建設及社區服務都能順利的推展。
看見立委李昆澤與選區內的全體議員拜票的團結氣勢，也感染到往來的民眾，許多人熱情揮手回應，路過的民眾也紛紛為李昆澤加油打氣，比手勢「2」祝福他勝選，肯定李昆澤對在立法院的問政表現以及對於地方建設的爭取。