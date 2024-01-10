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2024年「4生肖」犯太歲！命理師曝凶險月份　屬龍慎防女色、小人

▲針對即將即將步入甲辰龍年，知名命理師楊登嵙就提醒，今年值刑沖破害太歲4生肖，要特別注意各種層面的影響。（圖／楊登嵙老師提供）
▲針對即將即將步入甲辰龍年，知名命理師楊登嵙就提醒，今年值刑沖破害太歲4生肖，要特別注意各種層面的影響。（圖／楊登嵙老師提供）

記者潘毅／綜合報導

2024年已經是現在進行式，農曆春節也將在2月來到。針對即將即將步入甲辰龍年，每一種生肖就會產生不同好壞優劣的運勢也將出現變化。對此，知名命理師楊登嵙就提醒，今年值刑沖破害太歲有4個生肖，要特別注意各種層面的影響，以及點出充滿最多凶險以及危機的月份。

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🟡值太歲：龍
今年生肖屬龍值太歲，【太歲】俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」財多不留，防小人，農曆二月及八月，注意損傷意外，疾病，及情緒負面思想的問題。易有血光車禍，須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。化制:安奉太歲。

🟡刑太歲：龍
今年生肖屬龍刑太歲，農曆三月及九月要特別注意勿擔保，交友小心，須防桃花破財，犯小人暗算，男謀事難成，女較平順。化制: 安光明燈、制桃花。

🟡沖太歲：狗
今年生肖屬狗沖太歲，【歲破】【大耗】農曆三月及九月要特別注意意外傷害，防小人，破口舌是非，財不聚，易被誣賴，不宜做保，雜事多，小病痛多。化制:安奉太歲。

🟡破太歲：牛
今年生肖屬牛破太歲，認真做事，事業發達，貴人多助，農曆一月及五月要特別注意小人破財等情事。化制: 安光明燈。

🟡害太歲：兔
今年生肖屬兔害太歲，農曆三月及九月要特別注意病痛，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。易犯小人，朋友出賣，小人陷害，小心詐騙。化制: 安光明燈。

▲屬龍的人明年遇到本命年以及犯太歲，務必要去廟裡安個太歲寶平安。（圖／翻攝自pixabay）
▲屬龍的人明年遇到本命年以及犯太歲，務必要去廟裡安個太歲保平安。（圖／翻攝自pixabay）
此外，時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」，提供給客戶領取，藉此討個吉利，但拿到「發財水」蓋怎樣做才正確呢？對此，楊登嵙老師也提醒，放置位置與各種撇步。

▲時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」，提供給客戶領取，藉此討個吉利。（圖／楊登嵙老師提供）
▲時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」，提供給客戶領取，藉此討個吉利。（圖／楊登嵙老師提供）
📍2024年銀行「發財水」旺財撇步

1.放 「財帛星」位:2024年「財帛星」位在家中的北方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。
2.直接飲用。
3.料理時加入菜湯中食用。
4. 放「聚財位」:客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。
5. 放保險箱內。

 銀行大多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，那旺財的力量更大，民眾一定要向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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