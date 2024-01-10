台灣禁止「不在籍投票」　彭博：可防止中國干擾大選結果

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報導提到，這項規定自30年前開始直選以來就一直存在，由於選民們必須親自前往戶籍所在地的投票所投票，因此大約2百萬名居住在海外的台灣人若想投票就必須安排時間搭機返台才能投票，當天執勤無法離開崗位的醫護與軍警也無法投票。
文章提及，這種要求本人在戶籍地投票的規定，使選舉結果難以遭到外部干預，且台灣仍採用紙本投票方式，並立刻進行人工驗票並開放大眾監看，上述種種規定都是為了確保結果具有公正性，而台灣的這種選舉系統價值正式在於「很難滲透」，而這對經常把台灣視為控制目標的中國來說，競爭激烈的總統選舉有著可能滲透的機會。
美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）指出，想要駭進這樣以紙本投票且當天下午就計票、歡迎大眾監看的系統，是件很困難的事情，「台灣愈偏離這種直接選舉的做法，就愈可能讓人們對選舉結果的信任度下降。」
此外，報導也提到關於不在籍投票制度的改革曾在台灣各個主要政黨間談論過，但各黨主張仍有差異，例如與北京關係緊張的民進黨認為，只有「居住在台灣且無法親自投票者」可以允許不在籍投票，另也針對被認為居住在中國、國民黨主要支持者的「台商」是否能出於自由意志投票而有爭議。
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