大選前夕與美眾院議長會面！中國外交部怒批：不得介選
我國新任駐美代表俞大㵢於當地時間1月9日，拜會美國眾議院議長強生，雙方就台美關係交換意見，強生也在會晤前公開受訪表示，美國與台灣人民站在一起。對此，中國外交部今（10）也怒斥，稱「民進黨政府挾洋自重，倚美謀獨」，要求美國不得介入台灣選舉。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人毛寧10日舉行例行記者會，被問及去年12月抵達美國履新的俞大㵢和美國眾院議長的強生（Mike Johnson）的首次會晤，毛寧回應「中國一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。民進黨挾洋自重，『倚美謀獨』的圖謀不會得逞」，同時又敦促美國「有關議員應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理涉台問題，停止官方往來。」
距離台灣2024總統與國會大選只剩短短3天，毛寧也特別喊話要美方「停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式介入台灣地區選舉。」
去年10月就任美國眾院議長的強生在與俞大㵢會晤前，在公開受訪時強調美台關係的重要性，並稱「美國希望協助捍衛台灣，嚇阻中國共產黨與任何軍事挑釁」，強調美國與台灣民眾並肩同在，這對全世界及美國而言都是重要議題。