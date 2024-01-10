Netflix《3體》預告出爐 《玩命關頭》艾莎岡薩雷辣扮「女學霸」
Netflix超自然影集《3體》改編中國同名小說，於今（10）日釋出正式預告，《玩命關頭：特別行動》美艷尤物艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）化身女學霸科學家，是原著裡「牛津五人組」一員，與傑斯康、約萬亞德波、約翰布拉德利、艾力克斯夏普，共同抵禦三體星球的外星人入侵。
記者羅凌筠／綜合報導
《3體》故事源自於1960年代的中國，一名年輕女子的關鍵決定掀起跨越時空的波瀾，深深影響了現代。而現代，全世界的科學實驗紛紛以失敗告終，任何學理似乎都派不上用場。為此，由牛津年輕科學家組成的「牛津五人組」著手調查原因，但他們彷彿被現實玩弄了，自然法則在眼前逐漸支離破碎，原因不得而知，一群互動密切的傑出科學家必須與一個鍥而不捨的警探合作，化解人類史上最大的威脅。
預告中，以鮮血充滿著倒數計時的房間開場，敘述著「上個月一定死了30名科學家」。女主角奧姬薩拉札在眼前看到每個人的倒數計時，疑惑地詢問是否其他人也會看到此倒數計時。而所有人正討論著，這一切一定有個幕後主使，它在監視、偷聽。世界各地出現各種無法解釋的怪異現象，所有的科學家必須齊心合作，共同解決問題。
《3體》製作班底請到榮獲多座艾美獎的創作人大衛班紐夫、《冰與火之歌：權力遊戲》製作人DB魏斯、《噬血真愛》製作人Alexander Woo共同操刀，融合多種類型元素，堆疊層層謎團和重重危機，重新定義科幻劇情影集，全劇8集將於3月21日Netflix全球上線。
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