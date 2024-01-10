葉門叛軍在紅海發動迄今最大規模攻擊！英國怒了：擬採進一步行動
葉門反政府武裝組織胡塞組織（Houthis，青年運動），襲擊行經紅海水域的國際船隻，造成擾亂全球航運與貿易的紅海危機，即使美國組織多國發起聯合護航，胡塞組織依舊故我，9號晚間更實施迄今最大規模的一次攻擊行動。英國國防部長夏普斯（Grant Shapps）表示，英美軍艦聯手擊落了18架無人機以及3枚飛彈，夏普斯強調胡塞組織的襲擊行動不能再繼續下去，並嚴正警告英國可能採取進一步的行動，包括攻擊胡塞組織的陸上據點。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，9號的攻擊是胡塞組織自11月19日以來的第26次攻擊，也是迄今為止規模最大的一次攻擊。在美國航母艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）、驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）、拉盟號（USS Laboon）、梅森號（USS Mason），以及英國皇家海軍驅逐艦鑽石號（HMS Diamond）聯手下，並沒有人員受傷或船隻遭到損壞，成功擊落18架無人機以及2枚巡航飛彈和1枚彈道飛彈。
消息人士透露，英國鑽石號用來擊落無人機的砲彈，每枚成本超過100萬英鎊、約新台幣3960萬元，鑽石號在9號晚間擊落7架無人機，護航成本要價不菲。
根據《衛報》報導，夏普斯不僅嚴正警告胡塞組織，稱對於紅海水道的襲擊行動是不可接受的，夏普斯更點名伊朗，直言自己「毫不懷疑」伊朗當局很大程度上正在支持胡塞組織發動的攻擊行動，扮演胡塞組織的耳目。
夏普斯更對記者表示，「留意這個地區」，因為英國正在考慮採取進一步的軍事行動，包括直接襲擊胡塞組織的陸上據點。夏普斯說，對於胡塞組織的警告早已發出，9號晚間的襲擊說明胡塞組織無意聽從，那麼事態的升級就是無可避免的結果。
《衛報》報導指出，一直以來多國護航行動是在胡塞組織發動攻擊後，才被動作出攔截，但英國與美國可能會改變策略，率先主動攻擊胡塞組織的基地，破壞胡塞組織發射無人機和飛彈的能力。