▲純電 G-Class 將登場，Mercedes-Benz 以 AI 打造人車互動體驗

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本次首度亮相的 MBUX 虛擬助理是 Mercedes-Benz 迄今最人性化的互動介面。運行於MB.OS 架構下，結合生成式 AI 與主動式智慧應用，它能揉合自然、預測、共情及個人化四大特點，並針對行為學習與情境提供建議設定；例如在早晨播報新聞與會議提醒、在工作日結束後輔以柔和氛圍燈與音樂，提供放鬆的按摩紓緩身心；用自然且同理的方式預測並滿足駕駛個人需求，使日常更加輕鬆愜意。駕駛也能根據偏好調整語音風格，透過自然對話完成命令及溝通，人車互動將因共情連結更具溫度。利用 Unity 遊戲引擎的先進 3D 圖形的視覺反饋技術下，不僅能透過 MBUX 虛擬助理頭像動畫直觀感知車輛的溝通，例如警告、說話、思考等。透過此技術，MBUX Surround Navigation 環繞導航讓駕駛能「見車輛所見」，快速識別周邊目標與潛在危險，並將路線指引和輔助無縫結合，提供更加便捷安全的駕駛體驗。未來車主亦能透過線上更新（OTA），獲取更多具備生產力、娛樂和便利性的第三方應用程序和內容功能。例如，將增加現有Zoom和WebEx之外的Microsoft Teams會議，及其他常便利應用程序，包括Booking.com、getAbstract、Just Eat Takeaway.com等。甚至透過與索尼影視娛樂的 RIDEVU 影音串流服務，提升車主們的車內娛樂體驗，讓他們能夠直接在車內方便地短租或購買索尼影視娛樂的內容。
現場將演示首批運行 MB.OS 作業系統的概念車 Concept CLA Class，是首款設計在全新 Mercedes-Benz Modular Architecture 模組化架構 (簡稱 MMA) 的前導車款。這款概念車以未來感十足的座艙內裝設計，突顯 MB.OS 作業系統以塑造超個性化客戶體驗為主要核心。Mercedes-Benz 為提供更好的產品，持續與強大的合作夥伴密切合作，例如來自策略合作夥伴 NVIDIA 輝達的高性能水冷晶片，這種強大的合作夥伴將有助於每一台 MMA 平台所打造的車輛都配備超級電腦。採用高效 mini-LED 技術及沉浸式 3D 圖形的 MBUX Superscreen，將車輛與使用者互動關係帶進數位化的未來。並充分運用當前技術潛力與未來軟體創新，以專用的晶片到雲端架構 (chip-to-cloud)，讓軟體開發更快速、適應力更強大，並有助於車輛不斷創新。同時，眾人引頸期盼的全新純電 G-Class 偽裝車也首度於北美霸氣現身，為 Mercedes-Benz 電動化注入強大 G 因。
由Mercedes-AMG與美國音樂創作家will.i.am聯手合作，Mercedes-Benz 宣布於CES 2024推出開創性的車內娛樂功能MBUX SOUND DRIVE，透過尖端的軟體技術將車輛的駕駛作動與音樂藝術融合，如同汽車就是一個虛擬樂器，駕駛坐上座艙即化身為DJ，藉由MBUX SOUND DRIVE以音樂表達各種駕駛動態，讓每次加速、煞車及過彎，皆轉化成音符，即時「創作」讓每趟旅程都成為一首單曲。
Mercedes-Benz攜手Audible 和 Amazon Music 展開獨具創新的跨界合作，未來將聯手提供頂尖的數位內容，開啟車內故事講述與音樂饗宴的全新篇章。藉由 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效與 Burmester® 4D 和 3D 音響系統的震撼包覆，乘客宛如置身移動劇院，娛樂主題涵蓋有聲書、戲劇、Podcast 與音樂，讓旅途皆由喜愛的作家及音樂人陪伴在側。預計2024 年第三季開始，E-Class 和 CLE 車主將能透過回廠或線上更新（OTA）獲取最新的 Audible 和 Amazon Music 應用程式以及 Dolby Atmos 內容的使用權限，並計劃在其它車型中陸續推出。
Mercedes-Benz 持續拓展合作夥伴，旨在提供客戶最豐富的豪華車內娛樂。本次將與全球首家復古遊戲串流服務Antstream Arcade 合作，以雲端遊戲的形式將復古經典遊戲導入車內，讓整台車成為移動遊樂場。而 Mercedes-Benz 同樣積極投入沉浸式車內遊戲開發，如目前已於全新 E-Class 上推出的遊戲體驗，並將結合車內感測器、致動器與 MBUX 的計算能力推出一款充滿未來感的跑酷遊戲，目標讓車輛本身也能成為饒富趣味的遊戲空間。