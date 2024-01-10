▲ PGO J-bubu115 LED版 蜜桃新色，粉嫩爆擊！

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復古高雅的車身外型，經典不敗。J-bubu 115 CBS 文青新色將升級為 LED (Class-D) 高亮度頭燈，美感與實用性大幅提升；在貼心配備上，擁有沙發級舒適坐墊、大容量車廂空間、USB QC 2.0快充、輕巧省力中柱…等；在動力配置上，運用 ROBUST 油冷新動力搭配世界大廠 BOSCH 新一代的噴射系統，超強馬力大幅領先同級車，此外，STOP & GO 引擎怠速啟動系統的裝置，可有效節省怠速等紅燈的引擎燃燒，節能減碳愛地球；而在制動力上，搭配雙碟煞、後雙避震，並採用汽車等級 CBS 連動式煞車系統，起步靈巧，操控自在外，也讓騎士更加安全。
繼 J-bubu115 CBS 在去年的甜點文青配色小山園抹茶(灰綠色)；栗子蒙布朗(奶茶色)；雲朵白乳酪(羊絨白色)，讓少女們心臟爆擊後，PGO 今年冬日這波文青新色，高顏質甜在心，絕對讓騎士愛不釋手。能夠滿足臺灣街道的巷弄日常，選擇內外兼具美感與實用的車款，就屬妝點新色的文青新色 J-bubu 115 CBS 無論是蜜桃舒芙蕾或是蘇打泡泡冰，都將引領時尚，吸睛度、回頭率準備再次破表！
J-bubu 115 CBS 文青新色粉嫩爆擊 上市甜甜價日付$74元起輕鬆騎回家 公告市售價 $78,000 (含牌險辦到好) 現金購車享原廠購車金 $3,000 多元分期0元交車再加贈一年期丟車賠車保障 預計113年2月開始交車 更多詳情官網 https://pgo.com.tw/index/ 或洽 PGO 直營/經銷門市