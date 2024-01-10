宥勝出庭「否認性騷」首發聲！曬生活照吐心情 喊話：我們很好
41歲男星宥勝去年6月遭3女指控性騷擾，這3名女子都是曾是宥勝的同事，台北地院昨（9）日下午傳喚宥勝出庭，宥勝出庭受訪時提到，很多事實不如外界傳聞，但因為已經進入司法程序，所以不便多談，而在今（10）日稍早，宥勝則是在臉書發文分享心情，提到：「我們很好，祝一切平靜、平安。」
記者吳雨婕／綜合報導
宥勝在臉書貼出一張桌上有著簡單菜餚，有魚、有菜、有蛋還有肉，以及4副碗筷的照片，他發文表示：「謝謝大家這兩天的關心，我們很好，祝一切平靜，平安。」似乎是傳達近期被捲入「#MeToo」風波的心情。
宥勝去年11月被檢方依涉犯強制猥褻罪起訴，昨天現身台北地院，面對媒體提問，他提到一直以來保持沉默，是想要保護女方，「我完全尊重她，所以不多做解釋」，許多事情也非外界傳聞般，但因為已經進入司法程序，所以只能盡全力配合調查，證明清白。已經有7個月未公開露面的宥勝也表示，近期很努力照顧自己，現階段以回台中陪家人為主要重心。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁