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宥勝出庭「否認性騷」首發聲！曬生活照吐心情　喊話：我們很好

▲宥勝被爆出性騷擾案已經7個月，他罕見在臉書發文分享心情。（圖／記者潘千詩攝）
▲宥勝被爆出性騷擾案已經7個月，他罕見在臉書發文分享心情。（圖／記者潘千詩攝）

記者吳雨婕／綜合報導

41歲男星宥勝去年6月遭3女指控性騷擾，這3名女子都是曾是宥勝的同事，台北地院昨（9）日下午傳喚宥勝出庭，宥勝出庭受訪時提到，很多事實不如外界傳聞，但因為已經進入司法程序，所以不便多談，而在今（10）日稍早，宥勝則是在臉書發文分享心情，提到：「我們很好，祝一切平靜、平安。」

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宥勝在臉書貼出一張桌上有著簡單菜餚，有魚、有菜、有蛋還有肉，以及4副碗筷的照片，他發文表示：「謝謝大家這兩天的關心，我們很好，祝一切平靜，平安。」似乎是傳達近期被捲入「#MeToo」風波的心情。

▲宥勝曬出生活照分享心情。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲▼宥勝曬出生活照分享心情。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝曬出生活照分享心情。（圖／翻攝宥勝臉書）
 
宥勝去年11月被檢方依涉犯強制猥褻罪起訴，昨天現身台北地院，面對媒體提問，他提到一直以來保持沉默，是想要保護女方，「我完全尊重她，所以不多做解釋」，許多事情也非外界傳聞般，但因為已經進入司法程序，所以只能盡全力配合調查，證明清白。已經有7個月未公開露面的宥勝也表示，近期很努力照顧自己，現階段以回台中陪家人為主要重心。


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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