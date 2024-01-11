不分區立委16黨完整名單！韓國瑜、黃珊珊居藍白首席　白狼也在列

我是廣告 請繼續往下閱讀
1號：小民參政歐巴桑聯盟
2號：台灣綠黨
3號：台灣雙語無法黨
4號：台灣基進
5號：中華統一促進黨
6號：民進黨
7號：制度救世島
8號：時代力量
9號：國民黨
10號：司法改革黨
11號：新黨
12號：台灣民眾黨
13號：台灣維新
14號：親民黨
15號：人民最大黨
16號：台灣團結聯盟
📌小民參政歐巴桑聯盟不分區立委提名名單
1.高芸婷
2.林詩涵
3.閔柏陵
📌台灣綠黨不分區立委提名名單
1.鍾寶珠
2.李菁琪：台灣綠黨共同召集人、環境人權律師
3.黃柔嘉
4.吳伊婷：台灣性別不明顯關懷協會創辦人兼理事長、台灣首對合法結婚跨性別伴侶
5.希婻·瑪飛洑 Sinan·Mavivo
6.林莉棻
7.黃慧芬
8.張竹芩
📌台灣雙語無法黨不分區立委提名名單
1.陳亭諭
2.蕭文乾
📌台灣基進不分區立委提名名單
1.史惟筑：中央大學法文系教授
2.陳奕齊：台灣基進創黨人
3.黃楓茹：律師
4.陳君愷：輔仁大學歷史系教授
5.楊佩樺：台灣基進前發言人
6.黃馨瑩：律師
7.徐煊博：程式老爹創辦人
📌中華統一促進黨不分區立委提名名單
1.丁炳仁
2.黃妙如
3.肖云霞
4.張安樂：中華統一促進黨總裁
📌民進黨不分區立委提名名單
1.林月琴︰靖娟兒童安全文教基金會執行長
2.沈伯洋︰台北大學犯罪學研究所所長
3.張雅琳︰還我特色公園行動聯盟理事長
4.洪申翰︰立委
5.羅美玲︰立委
6.游錫堃︰立委
7.范雲︰立委
8.柯建銘︰立委
9.沈發惠︰立委
10.莊瑞雄︰立委
11.林楚茵︰立委
12.郭昱晴︰演員
13.王正旭︰HOPE癌症希望基金會董事長
14.王義川︰台灣智庫策略長
15.陳培瑜︰立委
16.陳俊翰︰中研院法學所博士後研究學者
17.張秀君︰中華民國護理師護士公會全聯會監事
18.黃奕睿︰中華民國會計師公會聯合會理事長
19.孫一信︰台灣社會福利總盟秘書長
20.吳祥榮︰資深國會助理
21.陳慧君︰前原民台新聞主播
22.柯富揚︰中華民國中醫師公會全國聯合會理事長
23.劉柏君︰台灣首位棒球女裁判
24.石明謹︰知名球評
25.曾美玲︰大武山文教基金會副執行長
26.黃真瑋︰女性中小企業主
27.曾湘樺︰春上香運銷合作社理事主席
28.鄭力嘉︰中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長
29.陳右欣︰台南市柳營農會總幹事
30.余宛如︰前立委
31.許菡芸︰曾任世界經濟論壇全球傑出青年台灣協會理事長
32.周威佑︰前台北市議員
33.廖韶吟︰民進黨秘書處副主任
34.蔡宜文︰民進黨性平部副主任
📌制度救世島不分區立委提名名單
1.林麗容
2.石人仁
3.張怡菁
4.古文發
5.黃千明
📌時代力量不分區立委提名名單
1.林依瑩：曾任弘道老人福利基金會執行長、台中市副市長
2.王寶萱
3.宋國鼎：曾任關廠工人案義務律師、前苗栗縣議員
4.江盛：婦產科醫師，也是台灣第一位安樂死公投提案人
5.陳泰源
6.陳昱安：全國外送產業工會的創會理事長
7.余佳蒨：時代力量發言人
8.鄭侑青
📌國民黨不分區立委提名名單
1.韓國瑜：高雄市前市長
2.柯志恩：國政研究基金會執行長
3.葛如鈞：台灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授、AI及區塊鏈專家「寶博士」
4.翁曉玲：清華大學通識教育中心暨科技法律研究所副教授兼中心主任、前NCC委員
5.陳菁徽：台北醫學大學附設醫院婦科主任、不孕症權威
6.吳宗憲：新北市政府法制局局長、20年檢察官
7.林倩綺：前北高兩市文化局局長
8.陳永康：前海軍司令、前國訪部副部長
9.許宇甄：中國國民黨組織發展委員會主任委員
10.謝龍介：台南市前議員
11.蘇清泉：安泰醫院總院長
12.張嘉郡：中國國民黨政策委員會副執行長
13.王育敏：台中市副市長
14.蔡明忠：中國國民黨醫療委員會主任委員
15.吳亮儀：嘉義縣婦女會理事長
16.李玉嬋：台北護理健康大學前院長、台灣諮商心理學會前理事長
17.李 霞：台灣紫點點多元文化發展協會理事長
18.楊應超：科克蘭資本董事長
19.徐弘庭：台北市議員
20.鍾沛君：台北市議員
21.江怡臻：新北市議員
22.簡榮宗：瀛睿律師事務所所長、智庫產業暨新創研究中心召集人
23.田長沛：會計師、嘉義市政府建設處處長
24.沈采穎：藥師
25.林瓊嘉：人權社福律師
26.陳克威：中國國民黨青年事務委員會執行長
27.邱一峰：中國國民黨苗栗縣黨部主任委員
28.廖怡琇：中國國民黨全國青工總會總會長
29.李縉穎：中國國民黨新竹市黨部主任委員
30.李茂芊：牠牠有限公司負責人暨執行長
31.丁 瑀：RoastTing Coffee烘焙者咖啡有限公司總經理
32.楊智伃：中國國民黨發言人
33.何嘉霖：青年參政執行者、優質青年律師
34.康晉瑜：中國國民黨副發言人、前青年團總團長
📌司法改革黨不分區立委提名名單
1.戴翊如
2.張靜
3.李柏融
4.尤瑞敏
5.賴伯琦
6.吳振橐
7.晏揚清
8.許韶珍
9.楊啓珊
📌新黨不分區立委提名名單
1.王建煊
2.仉桂美
3.吳成典
4.賀樺
5.林易陞
6.陳麗玲
7.戴德滿
8.王子芩
📌民眾黨不分區立委提名名單
1.黃珊珊：台北市前副市長
2.黃國昌：台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長
3.陳昭姿：代理孕母合法化推動人
4.吳春城：戰國策傳播集團創辦人
5.麥玉珍：台灣新住民黨黨主席
6.林國成：民眾黨台北市黨部主委
7.林憶君：藥師公會全聯會秘書長
8.張啟楷：資深媒體人
9.劉書彬：東吳大學政治系教授
10.洪毓祥：前資策會軟體研究院副院長
11.蔡春綢：中華陽光推展關懷協會理事長
12.王安祥：中正大學社會科學院院長
13.邱慧洳：台北護理健康大學通識教育中心教授
14.陳清龍：台中市議員
15.李貞秀：新住民代表
16.許忠信：前立法委員
17.徐瑞希：台灣外籍工作者發展協會理事長
18.楊弘意：十大傑出青年
19.陳智菡：台北市政府前顧問及發言人
20.莊貽量：民眾黨高雄市黨部主委
21.林筱淇：台中市前觀旅局局長
22.蔡豐州：台灣醫事人員大聯盟發起人
23.張雪如：彰化縣議員
24.湯宏正：新竹縣流浪動物珍愛協會理事
25.林淑芬：雲林縣前議員
26.梁明輝：民眾黨原住民委員會主委
27.廖維欣：貓咪也瘋狂公益協會理事長
28.馮啟彥：苗栗大千醫院外科醫師
29.林子宇：民眾黨國際事務部執行長
30.張清俊：民眾黨台灣客家發展委員會主委
31.林治華：立委吳欣盈辦公室主任
32.李家豪：民眾黨宜蘭縣黨部副主任委員
33.邱于珊：台灣區觀光協會聯合會副秘書長
34.周榆修：台北市前社會局局長
📌台灣維新不分區立委提名名單
1.蘇煥智：台灣維新召集人、前立委、前台南縣長
2.劉亦恩
3.江映瑤：知名兩性作家
📌親民黨不分區立委提名名單
1.李桐豪：前立委
2.陳怡潔：前立委
3.曲兆祥
4.何偉真
5.簡泰河
6.藍志玟
7.吳建德
8.黎淑慧
9.孫信君
10.黎建南
📌人民最大黨不分區立委提名名單
1.林東雄
2.賴方靜靜
📌台灣團結聯盟不分區立委提名名單
1.周倪安：前立委
2.劉一德：台聯黨主席
3.歐陽瑞蓮
4.王思棠
5.張登凱
6.吳家慶