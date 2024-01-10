李亦伸專欄／勇士、暴龍「完美交易計畫」　雙贏之路

PLG／楊敬敏禁賽期將滿！國王增添側翼戰力　萊恩：他會做好準備

▲新北國王球員楊敬敏在東超賽事出賽18分鐘，得到7分，他有望在1月21日回歸PLG。（圖／新北國王提供）
▲新北國王球員楊敬敏在東超賽事出賽18分鐘，得到7分，他有望在1月21日回歸PLG。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/新北報導

新北國王今（10）日在東超賽事以67:63擊敗琉球黃金帝王，順利晉級四強。接下來他們將在周五對戰新竹攻城獅，而該場賽事結束後，就將等到20、21號那周才有比賽，屆時球隊主力前鋒楊敬敏也將有望從禁賽中回歸。談及此事，國王主帥萊恩表示，楊敬敏是老將、又很熟悉球隊體系，自己不擔心他的狀況，也相信他一回就能有所貢獻。

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今天國王和黃金帝王激戰到末節，才靠著林書豪的關鍵三分拿下勝利，贏得並不輕鬆。林書豪受訪時表示，黃金帝王在攻防兩端都表現得非常棒，帶給國王隊非常大的壓力，能取勝不簡單。「我們這場只得到67分，但籃板贏了17 個，我們用防守贏下這場比賽。畢竟40分鐘的比賽能贏下來，絕不是因為這一顆球。」

林書豪也稱讚這一場比賽戴維斯從板凳出發，帶給球隊很大的幫助。今天戴維斯出賽12分鐘，得到4分8籃板，在國王此役選擇的洋將是安尼奎和曼尼高的情況下，他的經驗和身高，在禁區輪換上能做出貢獻。

戴維斯目前在PLG仍處禁賽當中，另一名本土球員楊敬敏也是，後者將可以在21號的比賽回歸。當被問及楊敬敏的狀況時，萊恩表示：「他很棒，相信一回歸就可以做出貢獻。」

「他是老將了，在球隊內也深受喜愛，我相信他會做好準備。」萊恩說，楊敬敏畢竟在球隊打了很久了，因此對體系算是蠻熟悉的，融入應無問題，「再加上他在東超又已經打了幾場，所以不會是在一場實戰都沒打的情況下就回歸，我並不是很擔心。」

而林書豪則表示，「我跟他配就像跟其他球員配一樣，目前（默契上）都還沒有那麼好，我會說大概10分的話只有5、6分。」林書豪說，他現在和隊友之間，有時候還不能完全理解對方的感覺，有時候感覺有找到機會、但對方卻未能理解到；有時候則是另一種情形。因此他們在打完比賽後會開會，並且做出健康地溝通，畢竟今年球隊整體的改變頗大。

楊敬敏和戴維斯今年由於爆發場外醜聞，因此被P. LEAGUE+ 紀律委員會裁定前者禁賽15場，後者禁賽20場、並罰款35萬。目前國王已經打了13場，楊敬敏再兩場比賽後，就可以回歸。

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