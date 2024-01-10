三度南下輔選　蔡英文：關鍵左楠這席絕不能掉

蕭美琴陳時中接棒來輔選　李柏毅：守住高雄最關鍵一席

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、前衛福部長陳時中、前立委陳柏惟等人今天齊聚高雄市左楠區位立委候選人李柏毅掃街拜票。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴、前衛福部長陳時中、前立委陳柏惟等人今天齊聚高雄市左楠區位立委候選人李柏毅掃街拜票。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨副總統候選人蕭美琴、前衛福部長陳時中、前立委陳柏惟等人今（10）日齊聚高雄市左楠區立委候選人李柏毅掃街拜票，回防左楠李柏毅希望透過密集的陸戰行程，及黨內眾人的協助，守住高雄八席立委中最關鍵一席。蕭美琴表示，要讓李柏毅能拚進立法院，讓賴清德與蕭美琴能進總統府，她會與熱情的高雄人一起加油，讓台灣繼續向前。

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▲前衛福部長陳時中今天與高雄市左楠區立委候選人李柏毅掃街拜票。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲前衛福部長陳時中今天與高雄市左楠區立委候選人李柏毅掃街拜票。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
蕭美琴晚上趕到左楠陪同李柏毅車掃，車隊起迄點湧進大批熱情民眾，顯示戰貓的超高人氣。李柏毅為蕭美琴送上「逗貓棒與貓罐頭」，並稱選舉的人無法過好日子，所以要讓美琴的寵物有好生活可過，他也呼籲大家週六出門投票，把戰貓送進總統府，在選舉後好好陪她的貓。蕭美琴也打趣地回「陪貓一天就要工作了」，讓現場充斥了歡笑聲。

陳柏惟表示，自己讀大學、出社會大部分時間都在高雄度過，這次輔選除了對地方的感情以外，要推薦從基層、助理開始打拚的李柏毅。陳柏惟批評，李柏毅的對手在韓國瑜當選後，曾在質詢時把高雄重要的演唱會經濟「大港開唱」停辦一年，現在又要回頭要來支持演唱會經濟，真的是「空嘴搏舌」，跟韓國瑜一樣說得到、做不到。

陳柏惟向民眾呼籲，若候選人過去說的跟現在做的若是不一樣，就不該給他們支持，請各位支持專業問政、服務大眾的「年輕世代」李柏毅，讓他在國會為高雄服務。

2024年總統立委選舉最終結果即將揭曉，李柏毅用滿檔的陸戰行程，在最後關鍵時刻爭取選票最大化，並呼籲大家要「團結一致」，只有中央地方齊心協力，地方建設才能順利推動。李柏毅表示，自已有能力、有經驗來延續劉世芳的成績，推動中的捷運紫線日前也受到賴清德的承諾，希望未來自己有機會在國會爭取資源，力拼在四年內開始動工，為左營楠梓的地方發展繼續打拚。

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