蕭美琴陳時中接棒來輔選 李柏毅：守住高雄最關鍵一席
民進黨副總統候選人蕭美琴、前衛福部長陳時中、前立委陳柏惟等人今（10）日齊聚高雄市左楠區立委候選人李柏毅掃街拜票，回防左楠李柏毅希望透過密集的陸戰行程，及黨內眾人的協助，守住高雄八席立委中最關鍵一席。蕭美琴表示，要讓李柏毅能拚進立法院，讓賴清德與蕭美琴能進總統府，她會與熱情的高雄人一起加油，讓台灣繼續向前。
記者郭凱杰／高雄報導
蕭美琴晚上趕到左楠陪同李柏毅車掃，車隊起迄點湧進大批熱情民眾，顯示戰貓的超高人氣。李柏毅為蕭美琴送上「逗貓棒與貓罐頭」，並稱選舉的人無法過好日子，所以要讓美琴的寵物有好生活可過，他也呼籲大家週六出門投票，把戰貓送進總統府，在選舉後好好陪她的貓。蕭美琴也打趣地回「陪貓一天就要工作了」，讓現場充斥了歡笑聲。
陳柏惟表示，自己讀大學、出社會大部分時間都在高雄度過，這次輔選除了對地方的感情以外，要推薦從基層、助理開始打拚的李柏毅。陳柏惟批評，李柏毅的對手在韓國瑜當選後，曾在質詢時把高雄重要的演唱會經濟「大港開唱」停辦一年，現在又要回頭要來支持演唱會經濟，真的是「空嘴搏舌」，跟韓國瑜一樣說得到、做不到。
陳柏惟向民眾呼籲，若候選人過去說的跟現在做的若是不一樣，就不該給他們支持，請各位支持專業問政、服務大眾的「年輕世代」李柏毅，讓他在國會為高雄服務。
2024年總統立委選舉最終結果即將揭曉，李柏毅用滿檔的陸戰行程，在最後關鍵時刻爭取選票最大化，並呼籲大家要「團結一致」，只有中央地方齊心協力，地方建設才能順利推動。李柏毅表示，自已有能力、有經驗來延續劉世芳的成績，推動中的捷運紫線日前也受到賴清德的承諾，希望未來自己有機會在國會爭取資源，力拼在四年內開始動工，為左營楠梓的地方發展繼續打拚。