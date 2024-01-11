台灣大選倒數　BBC：中國「想要的台灣」正在消失！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《BBC》指出，「你認為自己是中國人還是台灣人？」這個問題的答案，隨著10幾年過去，如今已經發生了很大的變化，對北京來說，這樣的變化令人震驚，而對於台灣的各政黨來說，這也造成微妙的化學反應，意識形態的堅持正被悄悄擱置。
《BBC》訪問了一位94歲的范姓退伍軍人，這位范先生於1947年自四川從軍，1949年隨著國民軍隊來台。范先生曾以為自己很快就能回家，但一直到1990年他才重新踏上中國尋親，那時他的家人早已去世。范先生的哥哥與母親都死於毛澤東時期推動大躍進帶來的大饑荒。
范先生透露，儘管在台灣生活了超過70年，但他從未停止認同自己是一位中國人。范先生說在他心中，台灣只是中華民國的一個省，是國家三十多個省份中最小的一個。范先生說自己從軍的夢想就是統一中國，讓國家強大且獨立。范先生是蔣中正的忠實追隨者，他認為台灣撤除其銅像的做法是錯誤的。
《BBC》指出，台灣曾經只是蔣中正舔舐傷口、追求光復中國的一個據點，如今蔣中正的銅像雖已不在，但屬於那個時代的印記仍然留下，像是台北市街頭「南京東路」、「長安西路」、「北平北路」這些以中國城市命名的路名，以及許多麵條和餃子為主的中國北方美食。
但蔣中正留下的印記還有另一面，那就是鎮壓台灣政治認同的「白色恐怖」。《BBC》報導將蔣中正追求個人崇拜的程度與毛澤東、史達林與金日成等人相提並論，稱成千上萬的人在蔣中正的執政下遭受酷刑、監禁和處決。
《BBC》訪問了一位86歲的陳姓政治犯，他於1969年因為參與台灣獨立運動被判刑10年。出生在日本統治時期的陳先生，能說一口流利的日語，他承認與中國大陸相比，更喜歡日本的生活方式。「我不認為自己是中國人。我是台灣人」陳先生這麼說。
對陳先生來說，台灣已經獨立了，而中國共產黨總有一天會垮台，屆時台灣就能沒有阻礙地融入國際社會，前途一片光明。陳先生不認為台灣是中國的一部分，會說中文或擁有相同的文化不等於就是「中國人」，陳先生舉例「那新加坡呢？」
由於北京堅持台灣是中國的一部分，這激怒了部分台灣的年輕人。《BBC》訪問了一位Lōa Ēng-hôa先生，他5年前才開始學台語，如今他拒絕再說中文，因為那是「殖民壓迫者的語言」。
回到這次台灣大選，《BBC》指出民進黨不再談論正式獨立的必要性，國民黨雖談論與北京對話，但也迴避了統一以及台灣是否為中國的一部分的議題。雙方都接受了台灣獨特的「現狀」，就是專家常說的「戰略模糊」，台灣能夠自由舉行選舉，但卻不被視為是一個國家。
《BBC》訪問了一群正在台北爬山的登山客，登山客們強調自己出國旅行時，會介紹自己來自台灣，且不希望人們誤會自己來自中國，有越來越多的年輕人表現出這種身份認同。一位21歲的國民黨支持者表示，我是台灣人，我不想要統一，但對我們來說最重要的是和平，希望能夠維持現狀。
《BBC》認為，這對北京來說是一個問題，台灣正在決定自己想成為什麼樣的人，這給西藏、新疆、蒙古、香港等地的人們傳達出一個與中國共產黨的主張背道而馳的訊息。