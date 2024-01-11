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虎航促銷今10:00開搶！「日本、韓國都有」　最便宜飛首爾1299元

▲台灣虎航推優惠，今（11）日上午10:00～2024年1月12日23:59，針對飛日本與韓國有促銷機票，其中最低是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航推優惠，今（11）日上午10:00～2024年1月12日23:59，針對飛日本與韓國有促銷機票，其中最低是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航又有促銷機票，今（11）日上午10:00起至明（12）日晚間23:59止，針對夏季航班推第二波促銷，航線針對日本、韓國兩個國家，可預訂3月31日～10月26日之間的機票，其中最低是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起，而國人最常飛的日本，也有台北（桃園）-大阪關西單程未稅價1,799起。另外，濟州航空也有SUPER SALE，即日起至 1月16 日下午 16:00，祭出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500元起。

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台灣虎航此次推出第二波夏季促銷機票，今（11）日上午10:00起～明（12）日晚間23:59止，優惠期僅有兩天。促銷航線包括：高雄-首爾金浦單程未稅價1,299起；高雄-沖繩那霸單程未稅價1,599起；桃園-大阪關西單程未稅價1,799起；桃園-佐賀單程未稅價1,899起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅價2,099起；桃園-旭川/函館單程未稅價2,599起且所有航線都飛紅眼航班，時段為早去午回、午去晚回等，想飛日本、韓國的朋友很推薦參考。

▲台灣虎航此次的夏季航班第二波促銷，價格最優的是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣虎航此次的夏季航班第二波促銷，價格最優的是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起。（圖／美聯社／達志影像）
虎航強調，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，不含托運行李及選位費用。促銷可搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，等於涵蓋兒童節、清明節與端午節等假期，想出國，這次可要好好把握。

另外，濟州航空也有SUPER SALE活動，開搶時間為即日起至 1月16 日下午16:00，推出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500 元起，可預訂搭乘日期為3月31日～10月26日。

▲濟州航空SUPER SALE已開跑，推出台北飛首爾、釜山促銷機票，單程未稅價只要500 元起。（圖／濟州航空提供）
▲濟州航空SUPER SALE已開跑，推出台北飛首爾、釜山促銷機票，單程未稅價只要500 元起。（圖／濟州航空提供）

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