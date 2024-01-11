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薪酸又沒前途！93%上班族想跳槽　月薪期望值破42K

▲根據人力銀行調查，有高達93%上班族都有計畫在第一季換工作。（圖／shutterstock）
▲根據人力銀行調查，有高達93%上班族都有計畫在第一季換工作。（圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

想走的心蠢蠢欲動！根據人力銀行調查，有高達93%上班族都有計畫在第一季換工作，其中更有43.7%已開始投履歷，積極轉換跑道，原因包含現在的薪水太低，以及認為公司未來沒發展性。至於轉職後期望有多少月薪呢？平均則落在落在42617元。

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根據yes123求職網調查，即使在此次季度調查當中，企業徵才的月薪條件，平均落在3萬8的水準，不少人仍然有著一顆「異動」的心，調查發現，合計有92.9%的人透露，「有計畫」在龍年第一季換工作，其中又分成了49.2%為「尚未開始投履歷」；43.7%為「已開始投履歷」，屬於比較積極想跳槽的上班族。總的來說，有轉職念頭的比例，不但多過前一季的82.9%，還略高於兔年同期的92.3%，更創下11年來同期新高，宣示龍年的「年後轉職潮」正式啟動。

而在「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括了「現在工作的薪水太低」(43.6%)、「覺得公司未來沒有發展性」(42.6%)、「擔心所處行業的前景」(35.7%)，以及「工作量太大」(32.6%)、「太久沒有調薪」(31.7%)。導致勞工第一季想離職的其他原因，又分別有：「想要轉行或創業」(26.8%)、「工作時間太長」(22.8%)、「工作壓力太大」(21.9%)，以及「擔心被裁員減薪或放無薪假」(20.9%)、「與同事、上司相處不融洽」(19.7%)。

那麼對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？本次調查顯示，平均落在42617元，雖少於前一季期望的43087元，但高於去年同期的41654元，明顯反彈963元，也創下11年同期新高水準。

若與廠商開出的38387元條件相比，等於打了「9折」，這中間落差仍然達到9.9%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有4230元。因此想在第一季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。對於想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.8%)、「科技資訊」(32.9%)、「批發零售與貿易」(31.9%)，以及「傳統製造業」(25%)、「運輸與物流倉儲」(24%)。其他計畫轉職的行業別，又分別為：「文(補)教業」(23.1%)、「醫護與生技」(22.1%)、「金融保險與會計統計」(20.5%)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(19.4%)、「影音設計與時尚藝術」(18.3%)。

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