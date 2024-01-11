薪酸又沒前途！93%上班族想跳槽　月薪期望值破42K

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括了「現在工作的薪水太低」(43.6%)、「覺得公司未來沒有發展性」(42.6%)、「擔心所處行業的前景」(35.7%)，以及「工作量太大」(32.6%)、「太久沒有調薪」(31.7%)。導致勞工第一季想離職的其他原因，又分別有：「想要轉行或創業」(26.8%)、「工作時間太長」(22.8%)、「工作壓力太大」(21.9%)，以及「擔心被裁員減薪或放無薪假」(20.9%)、「與同事、上司相處不融洽」(19.7%)。
那麼對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？本次調查顯示，平均落在42617元，雖少於前一季期望的43087元，但高於去年同期的41654元，明顯反彈963元，也創下11年同期新高水準。
若與廠商開出的38387元條件相比，等於打了「9折」，這中間落差仍然達到9.9%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有4230元。因此想在第一季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。對於想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.8%)、「科技資訊」(32.9%)、「批發零售與貿易」(31.9%)，以及「傳統製造業」(25%)、「運輸與物流倉儲」(24%)。其他計畫轉職的行業別，又分別為：「文(補)教業」(23.1%)、「醫護與生技」(22.1%)、「金融保險與會計統計」(20.5%)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(19.4%)、「影音設計與時尚藝術」(18.3%)。