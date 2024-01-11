大選將至！國台辦：台獨與台海和平水火不容 盼台胞「正確選擇」
民進黨總統候選人賴清德9日表示，將延續現任總統蔡英文「外交、國防及兩岸穩健政策」，對此，中國國台辦發言人陳斌華10日回應，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線，延續這條「路線」意味著繼續走謀「獨」挑釁的邪路，只會讓台灣離和平繁榮越來越遠。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，陳斌華指出，近8年兩岸關係急轉直下，由和平發展轉為緊張對立，證明「蔡英文路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的「禍根亂源」；而賴清德聲稱將延續這樣條路線，就是要接著走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。
陳斌華形容，賴清德是頑固的「台獨工作者」，先前想走入白官，拋出「中華民國災難說」，9日又在記者會再次宣揚「台獨」謬論，清楚表明如果賴清德當選，將進一步推動「台獨」 分裂活動；然而，賴清德想創造的「新局」，將是台海風高浪急的「危局」，台獨與台海和平水火不容，也與台灣同胞的利益福祉背道而馳，只有台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展，台灣民眾才能過上和平、安寧、富足的好日子。
最後，陳斌華指出，衷心希望廣大台胞，認清民進黨台獨路線，以及賴清德引發兩岸對抗衝突的極端危險性，在兩岸關係何去何從的十字路口，做出「正確選擇」，共同創造同胞「友愛互助、兩岸繁榮發展」的新局。