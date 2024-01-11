美中關係恐更複雜！金融時報：拜登擬派高階代表團　選後來訪台灣

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報導指出，中國對民進黨總統候選人賴清德極為警惕，不少專家都認為，拜登此舉相當危險，在這敏感時刻，美國的首要目標，應該是鼓勵兩岸都保持克制，而派出如此高級別的代表團，看起來反而會讓北京有「過度反應」的藉口，而且台北和北京都可能出於自己的目的利用此事，發表截然不同的主張，從而使華府的政策複雜化，加劇兩岸緊張。
不過，也有專家持相反意見，認為這不失為一個好主意，比如德國馬歇爾基金會的兩岸問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）就表示，傳達美國支持台灣民主和新總統的訊息是很重要的，在兩黨合作的基礎上也是有益的。
報導還提到，2年前拜登就曾指派前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）、前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）訪台，藉此向台灣傳達，美國不會因為俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，而讓北京有可乘之機。在那之前，拜登政府也曾在北京升高對台灣的軍事恫嚇之際，派遣一個包括史坦柏格以及共和黨籍前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）在內的跨黨派代表團訪台。
截至發稿時間為止，白宮拒絕針對派遣代表團訪台一事，回應《金融時報》有關評論的請求。
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