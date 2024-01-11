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報復美軍襲擊！葉門胡塞認「紅海襲擊美船隻」　布林肯：小心後果

▲葉門叛軍胡塞組織9號晚間在紅海發起迄今最大規模的一次攻擊行動，英美軍艦聯手擊落了18架無人機以及3枚飛彈。圖為英國皇家海軍驅逐艦鑽石號執行任務的現場照片。（圖／翻攝自英國國防部）
▲葉門叛軍胡塞組織9號晚間在紅海發起迄今最大規模的一次攻擊行動，英美軍艦聯手擊落了18架無人機以及3枚飛彈。圖為英國皇家海軍驅逐艦鑽石號執行任務的現場照片。（圖／翻攝自英國國防部）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

葉門反政府的武裝組織「胡塞」（Houthis，青年運動），自以色列與哈馬斯爆發衝突後，就頻頻襲擊行經紅海的國際船隻，擾亂全球航運並造成紅海危機，藉此表達對哈馬斯的支持，即使以美國為首的多個國家發起聯合護航，胡塞組織依舊故我，9號晚間更實施迄今最大規模的一次攻擊行動，不只惹惱英國，美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）也警告胡塞要「小心後果」。

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綜合外媒報導，胡塞組織發言人薩雷（Yahya Saree）10日承認，向紅海一艘美國船隻發射了大量火箭彈、無人機和巡航導彈，以「初步回應」美國海軍日前對該組織所做的致命攻擊，強調會毫不猶豫、繼續行使保衛家國的合法權利，對所有潛在威脅和敵對行動做出「適當反應」。

薩雷並揚言，胡塞組織將繼續在紅海阻截由以色列擁有、以及開往以色列的船隻，直到以國停止在加薩對巴勒斯坦人的「血腥襲擊」，並解除對加薩地區的圍困行動。

面對胡塞組織挑釁，人在中東出訪的美國國務卿布林肯，10日在巴林回應此事時警告，如果胡塞繼續像9日那樣襲擊船隻，將會「產生後果」，聲稱在防止區域衝突蔓延的過程中，對胡塞等組織發起的侵略行為有所回應是非常重要的。

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