隱私空間又砍！外媒曝：中國破解AirDrop　能知曉用戶手機與電郵

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據北京司法局所述，「網神洞鑑司法鑒定所」似乎克服了透過AirDrop匿名溯源的技術困難點，防止了不當言論的進一步傳播和潛在不良影響。
報導指出，AirDrop是Apple開發的專有加密通訊工具，在2022年底曾被不滿北京的中國抗議民眾，用來共享、傳播批評中國政府的匿名訊息。先前，由於中國高度關切AirDrop能繞過審查一事，蘋果引入了一項10分鐘的計時功能，若想透過AirDrop從陌生人那接收文件，時間到後，設置便會恢復為「僅限聯絡人」，如此一來，分享抗議資訊就增加了不便性，現在若中國真的如他們所說破解了AirDrop，這項功能恐怕也已不再安全。
《自由亞洲電台》引述匿名中國受訪民眾，擔心這會加強北京對異議者的打壓，以及對民主人士的迫害，認為中國官方放出這種消息，其實就是為了恐嚇老百姓，不要反抗政府。
1位人在上海的包姓男子透露，自己一直使用2套蘋果設備對外聯繫，一套應付可能受到的警察檢查，一套放在家裡，使用外國的Apple ID，直言：「在中國要想安全翻牆只能用蘋果設備，蘋果也只有外國ID比較安全，而且不能安裝任何中國的手機應用軟體」，並說使用AirDrop在地鐵傳送資料的行為相當危險：「因為中國的icloud帳號是實名的，中國的Apple ID由雲上貴州運營，是實名註冊的。」