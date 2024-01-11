總統大選決戰48小時！「呱吉投票指南」7千人讚爆：相信台灣民主

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第一、不要算計你那一張票
有些人會說三票都投給OO黨，也有人說分裂投票才能制衡一黨獨大，還有人在想著棄保，但是沒有人可以準確預測兩千三百萬人的動向，算計過頭，你可能全部落空，不如一開始就投你最喜歡也最支持的那個人那個黨。為你自己的選票負責才是最好的做法，不要被民調影響，也不要因為政論節目上的分析而心慌，相信你自己最原本的信念就好。
第二、沒有人是完美的
除了我人生第一次投給陳水扁以外，我從來沒有開心地投給任何人過。每一個人都很糟，但也都很棒，你永遠都可以從不同角度看到他好與壞的地方。所以不要嘗試去找完美的人選，也不要為了恨意而去投票，試著在那些你不太喜歡的人裡面找出一個跟你價值最接近的才重要。如果你真的覺得有什麼完美的人，那你很可能看錯了，但是也沒關係，因為最重要的是你能夠相信民主。
第三、要相信民主
有時候我們會在選舉的熱情中迷失自己，認為誰要是當選或者誰要是落選，我們就完了，如果你有這種想法，就表示你還不是真的相信民主，民主不是完美的制度，但卻是目前我們知道最好的，因為民主允許我們後悔與修正，民主的制度也確保任何一個個人無法為所欲為，我們因為相信民主才走到今天，所以你也要相信民主的結果。
呱吉說「不論誰當選，尊重這個結果，也尊重所有參與這場民主選舉的不同選民，好好過自己的生活，這個社會需要每一個人都很努力才會變得更好，而不是把希望寄託在一個救世主身上」貼文也引來7000多人按讚留言，表示「真的！支持心中最喜歡的人就好了，不需要被左右，這是民主的珍貴」、「每個人的票都很重要，投給你想投的人，就是一個好的選擇，老話一句就是出來投票吧！」
而呱吉日前跟時代力量黨主席王婉諭一起登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，也有提到相關內容，他自己也大方表示，自己的總統票會投給賴清德，政黨票則是會支持時代力量，開玩笑稱自己是「王婉諭口味的小綠」。