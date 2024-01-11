三重警自戕！臉書留遺言標記立委求助　點名同事「化厲鬼報仇」

總統大選決戰48小時！「呱吉投票指南」7千人讚爆：相信台灣民主

▲前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑就列出最新3點「投票指南」，讓7千多名網友按讚留言直呼中肯！（圖／女人迷提供）
▲前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑就列出最新3點「投票指南」，讓7千多名網友按讚留言直呼中肯！（圖／女人迷提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選倒數決戰48小時，明天各黨候選人也會舉辦選前之夜，拼戰到最後一刻！柯文哲是否能翻轉藍綠，各界都等著看。然而你還在苦惱因為家人立場、朋友勸說不知道該投票給誰嗎？前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑就列出最新3點「投票指南」，讓7千多名網友按讚留言直呼中肯！呱吉日前登上夜夜秀也有提及此事，甚至大方秀票，表明自己總統票投給賴清德、政黨票則是投給時代力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呱吉在臉書上表示「不論你年輕還是人生的資深前輩，這週六1月13日，我都希望你上街投票，這篇文章沒有要建議你投給誰，沒有要告訴你任何標準答案，但我想誠懇地給你三個建議」

第一、不要算計你那一張票

有些人會說三票都投給OO黨，也有人說分裂投票才能制衡一黨獨大，還有人在想著棄保，但是沒有人可以準確預測兩千三百萬人的動向，算計過頭，你可能全部落空，不如一開始就投你最喜歡也最支持的那個人那個黨。為你自己的選票負責才是最好的做法，不要被民調影響，也不要因為政論節目上的分析而心慌，相信你自己最原本的信念就好。

▲台灣目前仍然沒有「不在籍投票」的完整配套政策。（圖/NOWnews資料照）
▲呱吉表示「不用算計你自己的這一票」，只要真心投給自己喜歡的候選人就好。（圖/NOWnews資料照）
第二、沒有人是完美的

除了我人生第一次投給陳水扁以外，我從來沒有開心地投給任何人過。每一個人都很糟，但也都很棒，你永遠都可以從不同角度看到他好與壞的地方。所以不要嘗試去找完美的人選，也不要為了恨意而去投票，試著在那些你不太喜歡的人裡面找出一個跟你價值最接近的才重要。如果你真的覺得有什麼完美的人，那你很可能看錯了，但是也沒關係，因為最重要的是你能夠相信民主。

第三、要相信民主

有時候我們會在選舉的熱情中迷失自己，認為誰要是當選或者誰要是落選，我們就完了，如果你有這種想法，就表示你還不是真的相信民主，民主不是完美的制度，但卻是目前我們知道最好的，因為民主允許我們後悔與修正，民主的制度也確保任何一個個人無法為所欲為，我們因為相信民主才走到今天，所以你也要相信民主的結果。

IMG_6134.jpg
▲呱吉表示，不論選戰結果如何，人民要相信民主，「民主允許我們後悔與修正，民主的制度也確保任何一個個人無法為所欲為」。（圖/NOWnews資料照）
呱吉說「不論誰當選，尊重這個結果，也尊重所有參與這場民主選舉的不同選民，好好過自己的生活，這個社會需要每一個人都很努力才會變得更好，而不是把希望寄託在一個救世主身上」貼文也引來7000多人按讚留言，表示「真的！支持心中最喜歡的人就好了，不需要被左右，這是民主的珍貴」、「每個人的票都很重要，投給你想投的人，就是一個好的選擇，老話一句就是出來投票吧！」

而呱吉日前跟時代力量黨主席王婉諭一起登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，也有提到相關內容，他自己也大方表示，自己的總統票會投給賴清德，政黨票則是會支持時代力量，開玩笑稱自己是「王婉諭口味的小綠」。

▲呱吉日前登上夜夜秀時，直接亮票表示總統會投給賴清德，政黨票則會投給時代力量。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲呱吉日前登上夜夜秀時，直接亮票表示總統會投給賴清德，政黨票則會投給時代力量。（圖/薩泰爾娛樂YT）

侯友宜倒數3天拼了！電影級競選影片上架　趙少康承諾人民這件事

吳欣盈上《夜夜秀》太爆笑！猜阿堂鹹粥35元　精準看穿柏金包行情

吳欣岱《夜夜秀》Cos娜美熱舞！觀眾表情超微妙　官方1句話洩內幕

涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選