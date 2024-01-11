MLB／距離期限僅一天！上澤直之還在苦等大聯盟合約、藤浪也期待
日本職棒北海道火腿鬥士隊王牌上澤直之，在季後宣布透過入札制度將挑戰大聯盟舞台，但至今尚未與任何一支美職球隊簽約，他最晚得明(11)日美東時間下午5點前完成簽約，換算成日本時間為明天早上7點。先前曾傳出光芒等隊有意願，但至今仍無音訊，上澤距離交涉期限僅剩1天的時間，若仍無大聯盟球隊網羅，上澤直之將回到火腿隊效力。
記者陳品翔/綜合報導
根據日媒《日刊體育》報導，談判交涉截止日期為美國東部時間11日下午5點，上澤曾於12月初前往美國一趟，當時美國媒體報導光芒隊有興趣網羅他，但目前還沒有簽約消息。上澤直之儘管擁有優異的控球，但是球速慢、三振率低將是他挑戰大聯盟的罩門，《MLB TRADE RUMORS》就表示，「上澤直之今年在日職直球平均速度只有90.8英里，且他屬於低三振率型投手，也讓各家球團十分懷疑，是否來到大聯盟還有壓制力，也讓他並不在各球團的首選名單中。」值得一提，大聯盟本季先發投手直球均速為93.8英里至94.2英里。
上澤直之去年替火腿隊出賽24場，戰績9勝9敗、防禦率2.96是生涯第2低(僅次於2021球季)，共計投了170局，飆出124次三振，被打擊率為2成38，每局被上壘率為1.14。通算日職9年生涯則是出賽173場，拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。
至於火球男藤浪晉太郎，季後成為自由球員，至今仍未找到新東家。根據他的經紀人，被外媒稱為是「吸血鬼」的Scott Boras表示，到目前為止，他已經收到了「幾個合約報價」，或許有望續挑戰大聯盟，但是控球問題仍是藤浪必須改善的一環。