NBA／Kawhi Leonard提前與快艇續約！Paul George也有望跟進
美國職籃洛杉磯快艇隊球星Kawhi Leonard，自2019年自暴龍轉戰快艇後，長期遭遇傷勢影響打打停停，至今仍舊無法幫助快艇奪冠。不過快艇官方在台灣時間今（11）日深夜宣布，與Kawhi Leonard達成提前續約共識，同意與球隊簽下3年1.52億（約47.3億元新台幣）的合約，而他的好搭檔喬治Paul George也正在與球團商討續約中，兩人有望續穿快艇戰袍，繼續搭檔朝冠軍目標奮鬥。
記者陳品翔/綜合報導
根據美國知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，Kawhi Leonard簽下的是一紙為期3年總額1.52億美元，且沒有任何球員選擇權的全額保障合約。合約內容包括第一年年薪為5200萬美元，以及未來2年每個賽季約5000萬美元，若無意外，Kawhi Leonard也將一路身披快艇戰袍到至少2027年。
本賽季Kawhi Leonard擺脫傷病困擾，共出戰31場比賽，場均貢獻24.1分、6.0籃板、3.5助攻、1.7抄截，目前51.6%的投籃命中率、43%的三分球命中率為Kawhi在快艇5年來的新高，快艇戰績也蒸蒸日上，目前23勝13敗在西區排名第4，僅落後龍頭灰狼3場勝差，近18戰更是取得15勝3敗，狀態相當優異。
隨著Kawhi Leonard在續約中獲得約1.5億美元的合約，快艇隊也積極地與Paul George商討續約。根據Adrian Wojnarowski透漏，快艇隊希望在將來能夠持續保持至少雙星以上等級的陣容，兩人下個賽季皆擁有4870萬美元的球員選擇權。
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