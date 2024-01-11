龍年首季景氣！31.9%企業看好「樂觀度回升」 外銷走出接單陰霾
即將度過選前觀望氣氛，因此在大選過後，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？對此，人力銀行進行「龍年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果今（11）日出爐，31.9%資方樂觀看待龍年首季景氣，樂觀度回升，主要是外銷廠商，逐漸走出去年接單衰退的陰霾，內需企業有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。
記者李琦瑋／台北報導
根據yes123求職網調查發現，與2023年第4季相比，展望2024年第1季景氣，企業樂觀度回升，即使還有56.8%持平看待，樂觀的比例為31.9%，悲觀的佔11.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+20.6%，2023年同期則為+2%；相較上一季的數據，去年第4季「淨樂觀比例」是+18.5%，代表資方看法「持續正向」，而且「樂觀度」更創下7季以來新高。
相形之下，對於龍年首季景氣，上班族依舊小心面對！持平看待的有60.7%，樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+3.1%，兔年同期則為-8%；相較去年第4季的調查，前一季是+0.7%，勞方「樂觀度」也創下7季以來新高。
觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性「邊境解封」已超過1年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，逐漸走出去年接單衰退的陰霾，緩步恢復正成長；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。
另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。