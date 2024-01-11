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影片瘋傳！野生穿山甲母子過星國馬路　寶寶「緊抓尾巴」畫面超萌

▲野生穿山甲母子過馬路，被人拍下後放上網路，引起新加坡網友的熱議。（圖／翻攝自X）
▲野生穿山甲母子過馬路，被人拍下後放上網路，引起新加坡網友的熱議。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

屬於瀕危動物的穿山甲，通常很難在城市看到牠們的蹤影。有名新加坡人在9日凌晨1點看到一隻穿山甲媽媽揹著孩子過馬路，便將牠們的身影拍下來並上傳到社群平台。穿山甲寶寶緊緊抓住媽媽尾巴的畫面，非常溫馨又逗趣，畫面上傳到網路後，立刻引起網友們的熱議和分享。

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一名新加坡民眾凌晨1點在新加坡的倫多地鐵站看到兩隻穿山甲過馬路，並拍下這難得一見的畫面，分享到Facebook社團「Singapore Wildlife Sightings」，穿山甲寶寶與母親過馬路的身影，頓時造成廣大迴響。

▲有路人捕捉到穿越馬路的穿山甲母子。（圖／翻攝自Facebook社團「Singapore Wildlife Sightings」）
▲有路人捕捉到穿越馬路的穿山甲母子。（圖／翻攝自Facebook社團「Singapore Wildlife Sightings」）
當照片和影片在網路上傳開，許多網友開始擔心牠們的安危，怕牠們被車撞，或是遇到壞人將牠們捕捉並販賣。事實上，穿山甲是世界上被捕捉和獵殺最多的動物之一，因為穿山甲的麟和肉可製成昂貴的中藥。由於人類的獵殺和棲息地遭破壞，穿山甲成了世界瀕危動物。

據悉，穿山甲是害羞的動物，通常不會攻擊人類。新加坡政府建議人們不要接觸穿山甲，不要試圖觸摸、追逐或圍堵穿山甲，因為這會嚇到牠們。另外，根據新加坡的《野生動物法》，從野外捕捉包括穿山甲在內的野生動物都是違法的，千萬不要以身試法。


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