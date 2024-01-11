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柯文哲批美河市弊案「小賤官」　前課長王銘藏已獲准假釋

▲法務部矯正署已核准王銘藏的假釋（圖／NOWnews資料照）
▲法務部矯正署已核准王銘藏的假釋（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

台北市長柯文哲曾痛批過的2個「非常賤」的小官，前台北巿捷運局聯合開發處長高嘉濃、前課長王銘藏因主動圖利捷運共構美河市的建商日勝生，使北市府損失逾5億元，高、王前年分別遭判10年、4年定讞。王銘藏入獄服刑後，日前已獲法務部矯正署核准假釋，近日出監。

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檢方調查，美河市共構建案，緊鄰捷運小碧潭站，基地面積約2.8萬坪，2001年由日勝生和北市府簽約，談定日後依雙方貢獻度分配戶數。市府則委託旭洲公司鑑定日勝生的建物貢獻成本為160億餘元，但高嘉濃卻冒用旭洲名義，提供內容不實的鑑定報告，將貢獻成本灌水到174億餘元，交給部屬王銘藏。

檢方指控，高指示王違反規定，將權益分配比例從67.53%增加到69.25%，不僅讓北市府少分配到1900多坪的建物樓板面積，還得多付1億餘元委建費用給日勝生，總損失逾5億900萬餘元。

2022年4月，最高法院維持更一審見解，將高、王各判處10年、4年徒刑，褫奪公權6年、2年定讞。同年月19日，北檢傳喚高嘉濃發監執行，王銘藏囑託新北檢代執行，其中，王銘藏已獲准假釋，高院裁定交付保護管束，近日出監。

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