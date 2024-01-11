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越南加強移轉訂價稅務監管！勤業眾信：台商應留意三情況

▲近幾年台商加碼投資越南，然而越南將加強稅務監管，專家提醒台商應留意三大重點。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲近幾年台商加碼投資越南，然而越南將加強稅務監管，專家提醒台商應留意三大重點。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

近年來越南成為台商投資熱點，受到中美關係惡化、新冠疫情影響，許多台商將中國的據點轉往東南亞。不過越南稅務總局在2023年12月發公文，要求各省稅務機關應加強對具有潛在移轉訂價風險的企業，特別是外資企業，進行稅務稽查，可以預想接下來各省市將群起響應並擬定2024年度高風險企業的查核計畫。對此，勤業眾信聯合會計師事務提醒台商有三處須特別留意。

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勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師林淑怡特別提醒新進越南的台商，越南稅局稽查移轉訂價的力度不容小覷，務必提前辨認企業的查核風險、注意稽查年限與補稅計算方式，及遵循法令的重要性。若不留意相關稅務規定，除可能面臨補稅之外，更需加上鉅額罰款及滯納利息。

針對本次越南稅務總局點名針對移轉訂價加強稽查力度，林淑怡表示，越南公司須注意以下三情況：(1)與關係人發生買賣交易且金額重大或交易比例重大的企業；(2)連續幾年出現巨大虧損，但仍持續擴大經營規模之企業；(3)營收成長但應納稅額卻相對較低的企業等；將可能存在重大的查核風險。

林淑怡舉例，台商於越南的子公司大多是集團中的製造基地，承接集團訂單再回銷產品，關係人交易的往來金額很大，都可能是查核的重點目標。若越南公司的利潤率又顯著偏低或虧損，就有可能被認定為移轉訂價高風險企業。

另外，曾派駐越南的勤業眾信聯合會計師事務所協理王珮眞指出，越南移轉訂價查核的一般時效可長達10年，而且稅務機關可以分開稽查移轉訂價及企業所得稅。意思是說，即使公司過去之年度已經接受過企業所得稅查核並取得核定函，但仍有可能再次面臨移轉訂價的稽查。

王珮眞說明，若移轉訂價的查核結論需要補稅，越南公司除了需要繳納額外稅款之外，被認定為短漏報的部分還需要課徵20%的罰款(第6年至第10年免徵），以及按逾期金額每天加計 0.03%之滯納利息。很多公司面臨移轉訂價查核時反而不是擔心本稅補稅，而是怕一次查核多年的補稅帶罰款的金額過於沉重。而且，新進越南的台商多享有減免稅優惠，如果遭受移轉訂價調整，還有可能會影響累積虧損跟租稅優惠時程的計算。

為了控管潛在的稅務風險，越南德勤華商服務部總監黃建瑋建議，台商應遵守越南移轉訂價法規，按時完成移轉訂價申報表及準備TP報告，確保各項文件的內容保持一致性，並準備好相關受控交易合約或服務協議等證明文件以應對稅局查核。台商在異地打拼不容易，在越南加大稅務稽查力度之下，如何提前做好準備並控制移轉訂價的稅務風險，將是台商需要正視並審慎處理的議題。

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