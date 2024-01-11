越南加強移轉訂價稅務監管！勤業眾信：台商應留意三情況

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針對本次越南稅務總局點名針對移轉訂價加強稽查力度，林淑怡表示，越南公司須注意以下三情況：(1)與關係人發生買賣交易且金額重大或交易比例重大的企業；(2)連續幾年出現巨大虧損，但仍持續擴大經營規模之企業；(3)營收成長但應納稅額卻相對較低的企業等；將可能存在重大的查核風險。
林淑怡舉例，台商於越南的子公司大多是集團中的製造基地，承接集團訂單再回銷產品，關係人交易的往來金額很大，都可能是查核的重點目標。若越南公司的利潤率又顯著偏低或虧損，就有可能被認定為移轉訂價高風險企業。
另外，曾派駐越南的勤業眾信聯合會計師事務所協理王珮眞指出，越南移轉訂價查核的一般時效可長達10年，而且稅務機關可以分開稽查移轉訂價及企業所得稅。意思是說，即使公司過去之年度已經接受過企業所得稅查核並取得核定函，但仍有可能再次面臨移轉訂價的稽查。
王珮眞說明，若移轉訂價的查核結論需要補稅，越南公司除了需要繳納額外稅款之外，被認定為短漏報的部分還需要課徵20%的罰款(第6年至第10年免徵），以及按逾期金額每天加計 0.03%之滯納利息。很多公司面臨移轉訂價查核時反而不是擔心本稅補稅，而是怕一次查核多年的補稅帶罰款的金額過於沉重。而且，新進越南的台商多享有減免稅優惠，如果遭受移轉訂價調整，還有可能會影響累積虧損跟租稅優惠時程的計算。
為了控管潛在的稅務風險，越南德勤華商服務部總監黃建瑋建議，台商應遵守越南移轉訂價法規，按時完成移轉訂價申報表及準備TP報告，確保各項文件的內容保持一致性，並準備好相關受控交易合約或服務協議等證明文件以應對稅局查核。台商在異地打拼不容易，在越南加大稅務稽查力度之下，如何提前做好準備並控制移轉訂價的稅務風險，將是台商需要正視並審慎處理的議題。